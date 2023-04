Manchester City-Bayern: "Jordan a perdu plus souvent qu'il n'a gagné en NBA", Guardiola se défend sur ses échecs répétés en Ligue des champions

Convié ce lundi en conférence de presse à la veille du quart de finale aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich, le manager de Manchester City, Pep Guardiola, est revenu sur les éliminations connues ces dernières saisons. S'il n'a pas tenu à les minimiser, il a expliqué tout de même que "dans le sport, vous perdez plus que vous ne gagnez", en prenant notamment l'exemple de Michael Jordan.

Quart de finaliste en 2018, 2019, 2020, finaliste en 2021, demi-finaliste en 2022, Manchester City continue à courir derrière son premier succès en Ligue des champions. Mardi soir (à 21 heures sur RMC Sport 1), les coéquipiers de Kevin de Bruyne devront faire face une nouvelle fois à un gros obstacle avec la réception du Bayern Munich à l'Etihad Stadium à l'occasion des quarts de finale aller de la C1. Un club historiquement habitué à soulever la Coupe aux grandes oreilles - le club allemand est troisième au palmarès des clubs les plus victorieux derrière l'AC Milan (7) et le Real Madrid (14).

Forcément, en conférence de presse ce lundi, Pep Guardiola a été interrogé sur les échecs répétés des champions d'Angleterre à aller au bout dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et le manager des Cityzens, s'il n'a pas voulu se cacher derrière ceux-ci, a tenu à rappeler que les défaites étaient monnaie courante dans le sport.

"Nous sommes heureux d'être ici. Et oui, nous voulons vraiment gagner la Ligue des champions, nous nous battons pour cela. Chaque saison, pour chacun d'entre nous, c'est notre ambition, de battre les meilleures équipes d'Europe. Nous voulons gagner mais cela ne veut pas toujours dire que nous allons le faire. Dimanche il y avait le Masters d'Augusta en golf. Combien de majeurs Jack Nicklaus a-t-il joué dans sa carrière, lors de ses 30 années en tant que golfeur ? 30 ans d'activité pour 18 majeurs ? Il a perdu plus souvent qu'il n'en a gagné. Vous perdez plus souvent que vous ne gagnez dans le sport, dans le football, dans le basket... C'est comme pour Michael Jordan, pour moi le meilleur athlète. Il a remporté six titres en NBA. Combien de saisons a-t-il disputées ? 16. Lui aussi, il a perdu plus souvent qu'il n'a gagné. Ce match, tous les matchs, ils sont difficiles. Ce qui est important, c'est d'être ici, de faire de notre mieux et demain soir il faut essayer d'être parfaits pour obtenir un bon résultat avant d'aller en Allemagne. Je vis mon rôle de cette façon. Après cela, si je perds, je perds. Je ne suis pas parfait. L'important est d'être là et de faire en sorte d'y arriver."

Les Cityzens savent ce qu'il leur reste à faire devant leur public : être offensifs et tenter de forcer le verrou bavarois avant le match retour à l'Allianz Arena.