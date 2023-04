Manchester City-Liverpool: la célébration WTF de Guardiola… avec des joueurs des Reds

L’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a laissé exploser sa joie après l’égalisation de Julian Alvarez face à Liverpool (4-1) samedi lors du choc de la 29e journée de Premier League.

Il n’y a pas que les Citizens qui ont fait le show samedi à l’Etihad Stadium. La sublime victoire de Manchester City face à Liverpool (4-1) a aussi été marquée par l’étonnante explosion de joie de Pep Guardiola après l’égalisation de son équipe. Après l’ouverture du score de Mohamed Salah, le champion du monde argentin Julian Alvarez a conclu un superbe mouvement collectif mancunien (1-1, 27e). Un but d’école qui a mis Pep Guardiola dans tous ses états.

Arthur félicite Guardiola... et prend cher sur les réseaux

Le coach de City a explosé de joie. Une célébration très démonstrative, exubérante et même débordante en direction de son camp, comme s’il avait lui-même marqué. En se retournant, toujours dans un état second, on l’a ensuite vu tenter de fêter l’égalisation de City avec les remplaçants… de Liverpool. Si Kostas Tsimikas ne répond pas à sa poignée de main, se contentant d’un léger rictus, ce n’est pas le cas du Brésilien Arthur, qui plaisante même avec l’Espagnol. Une attitude qui ne plait clairement pas aux fans des Reds, déchainés sur les réseaux.