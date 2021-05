Chelsea: Werner estime qu'il vit "sa saison la plus malchanceuse"

A l'heure d'effectuer un premier bilan de sa saison, qui n'est pas encore terminée, Timo Werner a estimé qu'il a été "malchanceux" cette année. Mais il compte bien remporter la Ligue des champions avec Chelsea pour oublier son manque de réussite.

Avec 12 buts en 50 matchs disputés toutes compétitions confondues, Timo Werner affiche un bilan loin des attentes placées en lui. Surtout, l'attaquant allemand a beaucoup raté cette saison, et a par conséquent été souvent la cible de nombreuses critiques.

Pourtant, Timo Werner garde la confiance de Thomas Tuchel, qui en a fait son titulaire en pointe depuis son arrivée en janvier dernier. Lors de l'importante victoire de Chelsea face à Leicester ce mardi (2-1) pour le compte de la 37e journée de Premier League, Timo Werner n'a pas encore trouvé la faille. Pourtant, il avait marqué à deux reprises mais ses réalisations ont été refusées, d'abord pour une position de hors-jeu puis pour une faute de main.

"Quand vous atteignez quand même la finale de Ligue des champions, ça va"

"La première période a été pour moi l'image de toute la saison, a lancé Werner. J'étais proche de marquer mais pas vraiment proche. Je pense que c'est ma saison la plus malchanceuse que j'ai eue durant ma carrière. Mais quand vous êtes aussi malchanceux et que vous atteignez quand même la finale de la Ligue des champions en étant peut-être qualifié pour la saison prochaine, tout va bien."

De son côté, Thomas Tuchel a eu du mal à se montrer élogieux vis-à-vis de son attaquant. "C'est son travail de s'impliquer dans tout et il devra l'être à novueau lors du prochain match. Ce n'est plus le moment de faire des éloges supplémentaires. Profitez-en, taisez-vous, et soyez prêt pour le prochain match, a lancé Tuchel. Je ne suis pas inquiet, je ne me sens tout simplement pas à l'aise de célébrer maintenant pour une qualification en Ligue des champions."

Chelsea a encore deux matchs importants à jouer d'ici la fin de saison. Ce dimanche, en déplacement sur le terrain d'Aston Villa, pour la dernière journée de Ligue des champions. Actuellement 3e du classement, l'équipe londonienne a la possibilité de valider son ticket pour la prochaine Ligue des champions. Ensuite, il sera temps de penser à la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, face à Manchester City le 29 mai prochain, à Porto.

En attendant, Timo Werner garde aussi la confiance de Joachim Löw. Le sélectionneur allemand a convoqué le joueur de 25 ans dans sa liste des 26 joueurs pour le prochain Euro. Pour rappel, l'équipe de France commencera son Euro face à l'Allemagne, le 15 juin prochain.