Manchester City-Chelsea: la sortie sur blessure de Thiago Silva, dépité

Thiago Silva a dû quitter la pelouse en première période ce samedi, lors de la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea. Le défenseur s'est blessé.

Thiago Silva est sorti le visage visiblement marqué par l'émotion. Touché à la 35e minute à la réception d'un duel aérien avec Phil Foden, l'ancien joueur du PSG a tenté de rester sur la pelouse... avant de finalement sortir à la 39e minute de la finale de Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea ce samedi à Porto.

Christensen l'a remplacé

La blessure de Thiago Silva © RMC Sport

C'est Andreas Christensen qui a pris sa place dans la défense des Blues, au coeur d'un match d'une intensité incroyable. Thiago Silva a pris du temps pour sortir, se cachant le visage dans son maillot après avoir été un moment agenouillé sur la pelouse.

Mais le Brésilien a vite retrouvé le sourire. Car quelques minutes plus tard, Kai Havertz a ouvert le score (42e minute) en faveur des Londoniens, sur une passe exceptionnelle de Mason Mount. Ederson a raté sa sortie et l'attaquant n'avait plus qu'à conclure.