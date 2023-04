Manchester City: comment le Bayern se prépare à affronter Haaland

Le Bayern Munich défiera Manchester City à l'Etihad Stadium ce mardi (21h) lors d'un quart de finale aller de Ligue des champions. En conférence de presse, Thomas Tuchel et Matthijs de Ligt ont abordé la gestion d'Erling Haaland, forcément redouté.

Le Bayern Munich connaît bien Erling Haaland mais le Norvégien a pris une nouvelle dimension depuis son départ de Bundesliga. Recruté l'été dernier par Manchester City, le buteur compte déjà 44 réalisations toutes compétitions confondues, en 38 matchs. Des statistiques qui ont de quoi faire peur alors que le club bavarois se déplace à l'Etihad Stadium ce mardi (21h) pour un quart de finale aller de Ligue des champions.

"Nous ne pouvons trouver des solutions qu'ensemble", selon Tuchel

En conférence de presse, Thomas Tuchel a vanté les qualités d'Erling Haaland: "Ses chiffres sont incroyablement impressionnants. Ses qualités athlétiques et sa soif d'objectifs sont remarquables, a commenté l'entraîneur du Bayern Munich ce lundi. Bien sûr, il n'y a pas que lui. City crée beaucoup d'occasions pour Haaland. Nous ne pouvons trouver des solutions qu'ensemble. Il faudra de l'assiduité, de la volonté et de la présence dans les duel."

Pour Thomas Tuchel, le Bayern Munich ne s'avance pas avec le statut de favori dans cette confrontation. "La façon dont City joue au football est relativement claire et Haaland leur donne un atout supplémentaire, a indiqué le coach. On voit bien que Pep est là depuis 6 ou 7 ans. Leur style est très offensif. Je pense que nous sommes bien préparés. C'est le plus haut niveau que le football européen puisse offrir actuellement. Ils sont en pleine forme."

"Avec Haaland, il n'y a pas besoin de beaucoup d'analyses vidéo", indique De Ligt

Passé lui aussi devant les médias, Matthijs de Ligt a été interrogé également sur Erling Haaland: "Avec lui, il n'y a pas besoin de beaucoup d'analyses vidéo, il marque simplement beaucoup de buts, a noté le défenseur néerlandais. Je me prépare quand même bien pour un joueur aussi exceptionnel. J'essaie de voir où je peux l'arrêter avec l'équipe."

Leader de Bundesliga, le Bayern Munich était encore dirigé par Julian Nagelsmann lors des huitièmes de finale de Ligue des champions face au PSG. Le club bavarois reste sur une victoire contre Fribourg. "Je pense que de toutes les équipes en compétition, City est la plus forte, a ajouté De Ligt. Ils ont dominé la Premier League ces dernières années, avec un attaquant comme Erling Haaland, ils sont encore plus forts. Nous allons devoir être au top de notre niveau car ils sont très, très forts."