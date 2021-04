Manchester City-Dortmund : l’échange Foden-Haaland qui fait parler

A l’issue de la victoire de Mnchester City face au Borussia Dortmund (2-1) mardi, Erling Haaland et Phil Foden ont partagé un long échange qui a évidemment fait parler à quelques mois du mercato.

Ils sont tous les deux nés en 2000 à deux mois d’intervalle. S’ils n’ont jamais joué ensemble, Erling Haaland et Phil Foden semblent bien se connaître et s’apprécier. A l’issue de la rencontre entre Manchester City et le Borussia Dortmund (2-1) mercredi, la star norvégienne a interpellé la pépite anglaise. Habituellement peu expressif, l’attaquant de Dortmund a cette fois affiché un large sourire au moment de saluer son adversaire d’un soir.

Du haut de son mètre 94, Haaland a affectueusement toisé Foden et ses vingt centimètres de moins. Mains sur la bouche pour ne pas décrypter leurs propos, les deux joueurs ont ensuite échangé pendant plusieurs secondes, hilares, avant de se séparer. La scène n’a pas échappé aux caméras, ni aux fans de football.

L'échange Haaland-Foden © Capture

Elle a évidemment attisé les spéculations sur l’avenir d’Haaland, désireux de quitter Dortmund l’été prochain. La star norvégienne a joué sur le terrain de l’un de ses prétendants même si Pep Guardiola a assuré que les Citizens n’auraient pas les moyens de le recruter. Mardi soir, les deux pépites du football mondial se sont montrés décisives lors du quart de finale aller de la Ligue des champions entre les deux équipes.

S’il n’a pas marqué, Haaland a délivré une passe décisive sur le but de l’égalisation de Marco Reus. Après avoir gâché plusieurs occasions, Foden a finalement trouvé la faille en fin de match en inscrivant le but de la victoire à la dernière minute.