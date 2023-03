Manchester City: Guardiola en roue libre sur... Julia Roberts, son grand échec

Pep Guardiola, manager de Manchester City, s’est livré à une étrange confession après la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la Ligue des champions: même un sacre dans la compétition n’effacera pas sa douleur de ne pas avoir reçu la visite de Julia Roberts.

Pep Guardiola était exalté en conférence de presse, mardi après la qualification de Manchester City pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le manager catalan s’est laissé aller à une confession sur l’échec de sa vie. La Ligue des champions, qu’il n’a jamais remportée avec le club anglais? Non, l’actrice américaine Julia Roberts, dont il est un grand fan et qui lui a brisé le cœur en 2016.

"Même si je gagne la Ligue des champions, cela ne sera pas comparable à cette déception que j'ai eue"

"Je suis un échec en Ligue des champions, a lancé Guardiola face à la presse interloquée. Si je gagne la Ligue des champions trois fois de suite, je resterai un échec. J'ai trois idoles dans ma vie. Michael Jordan, Tiger Woods et Julia Roberts. Ce sont mes trois idoles."

"Julia Roberts est venue à Manchester il y a des années - pas dans les années 90 lorsque Sir Alex (Ferguson) remportait des titres et des titres et des titres, poursuit-il. Elle est venue dans la période où nous étions meilleurs que United, dans ces quatre ou cinq ans, n'est-ce pas? Et elle est allée rendre visite à Manchester United. Elle n'est pas venue nous voir. C'est pourquoi même si je gagne la Ligue des champions, cela ne pourra pas être comparé au fait que Julia Roberts est venue à Manchester et n'est pas venue nous voir. Même si je gagne la Ligue des champions, cela ne sera pas comparable à cette déception que j'ai eue."

L'actrice américaine s’était rendue à Old Trafford en novembre 2016 pour assister au match nul 1-1 de Manchester United contre West Ham. Les Red Devils étaient alors entraînés par le grand rival de Guardiola, José Mourinho. Ce qui participe peut-être à rendre cette "trahison" un peu plus amère.

Lors de la visite de celle qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice 2001 pour son rôle dans le film Erin Brokovich, le Portugais avait été expulsé. Julia Roberts avait assisté à la rencontre avec son mari directeur de la photographie Daniel Moder et ses trois enfants, qui seraient des fans d’United. Elle s’était rendue sur le terrain avec sa famille après le match et avait rencontré la légende des Red Devils Wayne Rooney, sa femme Coleen et l'ancien milieu de terrain de United Michael Carrick. Un souvenir douloureux pour Guardiola.