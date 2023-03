Manchester City-Leipzig: Guardiola explique pourquoi il n'a pas laissé Haaland tenter le sextuplé

Auteur d’un quintuplé ce mardi soir en quart de finale de Ligue des champions contre Leipzig (7-0), Erling Haaland a été sorti à la 63e minute alors qu’il avait l’occasion de devenir le premier joueur de l’histoire à inscrire six buts dans un seul match de C1. Après la rencontre, Pep Guardiola a justifié cette décision. Avec un brin d’humour.

Il est l’homme qui a peut-être privé Erling Haaland d’une performance jamais vue dans l’histoire du football. Ce mardi soir, Pep Guardiola a décidé de sortir Erling Haaland à la 63e minute de jeu lors du 8e de finale retour de Ligue des champions entre Manchester City et Leipzig (7-0, 8-1 en cumulé) alors que le Norvégien, auteur d’un quintuplé, avait l’occasion de devenir le tout premier joueur à inscrire six buts au cours d’un même match de la plus belle compétitions de clubs.

"S'il y arrive à 22 ans, sa vie sera ennuyeuse, a lancé le coach des Skyblues en conférence de presse au sujet de ce remplacement. Maintenant il peut le faire à l'avenir. Non, j'ai fait le changement parce que le match était fini."

"Dès qu'il ne marque pas deux ou trois buts dans un match, il est critiqué"

Interrogé par BT Sport après la rencontre, Erling Haaland, de son côté, a confié qu’il avait encore faim malgré son exploit retentissant. "J'ai dit à Pep en sortant que j'aurais voulu inscrire un double triplé (un en première période et un en seconde). Mais bon, que voulez-vous ?", a réagi le Norvégien, devenu le troisième joueur de l’histoire à inscrire un quintuplé en Ligue des champions (compétition créée en 1992).

Plus globalement, Pep Guardiola a tenu à rendre hommage à son attaquant, pointé du doigt pour son match fantomatique au match aller en Allemagne. "Que dire ? Le problème, c'est que dès qu'il ne marque pas deux ou trois buts dans un match, il est critiqué. C'est un immense compétiteur, il a marqué cinq buts et ce n'est pas une chose aisée. Aujourd'hui il a marqué 5 buts en 30 ou 35 touches de balles, c'est ce qu'on veut. C'est dur de marquer quand on ne touche pas assez de ballons et parfois ça a été de sa faute parce qu'il ne bouge pas assez, mais parfois c'était la nôtre, comme lors de la seconde période à Leipzig." Ce mardi soir, tout le monde a été au niveau.