Manchester City-Inter: l'étreinte entre Pep Guardiola et Bernardo Silva qui ressemble à un adieu... avant le PSG?

Pep Guardiola et Bernardo Silva se sont donné une émouvante accolade après la finale de la Ligue des champions remportée par Manchester City: un moment d'émotion qui ressemblait fort à des adieux pour au moins l'un d'entre eux, sur fond de rumeur envoyant le Portugais au PSG.

Qu’ont-ils bien pu se dire? Nous ne le saurons probablement jamais, mais la belle étreinte entre Pep Guardiola et Bernardo Silva, après la victoire de City en finale de la Ligue des champions, samedi, ressemblait fort à des adieux pour le milieu de terrain portugais. Les deux hommes sont restés dans les bras l’un de l’autre pendant plusieurs minutes, inséparables.

L'étreinte entre Pep Guardiola et Bernardo Silva après le sacre de Manchester City en Ligue des champions, 10 juin 2023 © Capture écran TF1

Au club depuis 2017, arrivé un an après son entraîneur, Bernardo Silva a tout gagné sous les ordres de Guardiola. Ce triplé est la consécration de tout le travail qu’ils auront réalisé côte à côte durant toutes ces années. La première Ligue des champions de l'histoire du club après laquelle courait cette équipe pourrait aussi sonner le glas d’une ère à City, et accélérer le départ de Bernardo Silva.

L’international portugais a l’intention de tourner une nouvelle page (glorieuse) de sa carrière. Il a fait part à ses dirigeants de son souhait de quitter le nord de l’Angleterre pour voguer vers de nouveaux horizons plus tôt dans la saison. Quelle direction pourrait-il emprunter? Le Paris Saint-Germain en a fait la priorité de son recrutement estival pour pallier un manque à droite.

"C'est un rêve!"

Bernardo Silva plaît particulièrement à son compatriote Luis Campos, qui l’avait fait venir à Monaco en 2014, et qui souhaitait déjà le recruter au PSG à l’été 2022. Bernardo Silva ayant désormais accompli son rêve à Manchester, Paris pourrait voir son souhait se concrétiser dans les prochaines semaines.

"C’est un rêve, s'est émerveillé Bernardo Silva au micro de Canal+. On est très content, on a trop lutté pour arriver ici. Donner la Ligue des champions à ces supporters, à ce club, on a beaucoup travaillé pour gagner cette compétition qui nous manquait. On l'a fait. C'est le plus beau jour de ma carrière, je ne pouvais pas être plus heureux. Ce fut un match avec beaucoup de pression. Mais on l'a fait. On n'a pas bien joué en première période, après le but on a donné beaucoup d'opportunités à l'Inter. Mais eux aussi sont bons, ils sont arrivés jusqu'ici. Je pense à mon grand-père, il n'est plus là, il aimait beaucoup le foot. Je suis très content."