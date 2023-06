Mercato: Xavi rêve de Bernardo Silva si Messi ne retourne pas au Barça

Xavi assure que le mercato du Barça n’est pas dépendant du retour de Messi ou non sur ses autres dossiers. Si l’Argentin ne revient pas, l’entraîneur catalan pense même à une autre cible… aussi dans le viseur du PSG.

Le Barça déroule le tapis rouge à Lionel Messi… tout en envisageant l’échec de son retour. Dans une interview à Mundo Deportivo longuement consacrée à la star argentine, Xavi répète son envie d’entraîner son ancien partenaire, en fin de contrat au PSG. Mais il assure aussi que le transfert du septuple Ballon d’or ne dictera pas les choix des autres recrutements souhaités par le club.

Si Messi arrive, faudra-t-il par exemple recruter un joueur pour combler son manque de repli défensif? "Ça n'a rien à voir, pour moi ça n'a rien à voir, répète-t-il. La façon dont j'imagine l'équipe l'année prochaine, que Leo vienne ou non, n'a rien changé pour moi."

Il insiste sur le fait que le club ne changera pas de fusil d'épaule sur ses cibles si l’Argentin vient. "Non, ça ne change rien, promet-il encore. J'ai été très clair avec lui, avec la direction sportive, avec Mateu (Alemany, directeur du football, ndlr), avec Jordi (Cruyff, directeur sportif qui va quitter le club) jusqu'à la fin de son contrat. Nous avons également discuté avec le président des pièces qui, à mon avis, manquent et n'ont rien à voir avec cela. Que Leo rejoigne ou non. C'est indépendant de cela."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Xavi veut aussi Kimmich

L’ancien milieu de terrain envisage toutefois la possibilité d’un non-retour du septuple Ballon d’or au club. En confiant rêver de Bernardo Silva (Manchester City). "Eh bien, c’est clair, ce serait merveilleux, mais c'est aussi un joueur de City, très difficile", répond-il. Le Portugais, également dans le viseur du PSG, n’avait pas caché être séduit par le Barça l’été dernier. "Je crois que si vous dites à n'importe quel footballeur dans le monde qu'il a une proposition de Barcelone et que le Barça et l'entraîneur du Barça l'aiment, il ne vous donnera pas un ‘non’ par principe", ajoute Xavi.

Avec le départ de Sergio Busquets, l'entraîneur veut un renfort de poids au milieu de terrain et apprécie particulièrement Joshua Kimmich (Bayern). "Kimmich est sous contrat, donc là, s'il peut y avoir une porte ouverte, il faudrait qu'il y ait une négociation avec le Bayern Munich", lance-t-il.