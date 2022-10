Manchester City: la stat sur les penalties qui exaspère Guardiola, après un raté de Mahrez

Manchester City a assuré la première place de son groupe mardi en Ligue des champions face au Borussia Dortmund (0-0). Mais Riyad Mahrez a loupé son penalty en seconde période, au grand désespoir de Pep Guardiola, frustré par la série de ratés.

Depuis l'arrivée de Pep Guardiola à Manchester City, les Cityzens ont loupé un total de 25 penalties. Riyad Mahrez est le dernier en date à s'être raté dans l'exercice mardi, lors d'un match comptant pour la cinquième journée de la phase de groupes de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (0-0).

Sur 80 tentatives au total depuis le début du mandat Guardiola, ce sont ainsi 31,25% des penalties qui ont été ratés. Une statistique qui ne convient pas à Pep Guardiola: "On a raté 25 penalties, la plupart en Ligue des champions, c'est trop. J'ai toujours admiré le courage de ceux qui prennent la responsabilité de les tirer, mais bien sûr que c'est un problème quand on les rate, a admis Guardiola au micro de BT Sport. On doit s'améliorer, parce que les petites marges font la différence dans ce type de compétition."

"On était vraiment fatigués"

Sur ses quatre dernières tentatives, Riyad Mahrez a loupé ses penalties à trois reprises. Son loupé à la 58e minute n'a pas empêché Manchester City de s'assurer la première place de son groupe de Ligue des champions. "Notre seconde période a été bien meilleure que la première. Avec le fait que notre match samedi (face à Brighton en championnat, NDLR) ait été aussi exigeant physiquement et le voyage, on était vraiment fatigués, a justifié Guardiola sur le résultat. On voulait vraiment finir en tête de notre groupe une fois de plus et on est qualifiés pour les huitièmes, donc c'est très bien."

Erling Haaland a été lui sorti à la pause lors de cette rencontre face à son ancien club, en raison d'un "peu de fièvre". Avant de terminer son année européenne mercredi prochain avec la réception du FC Séville, Manchester City se déplacera à Leicester samedi en Premier League.