Manchester City-PSG: Pochettino se montre inquiet pour Mbappé

A la veille du match le plus important de la saison du PSG face à Manchester City, en demi-finale retour de Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1), Mauricio Pochettino a expliqué attendre le dernier test de Kylian Mbappé ce lundi soir en entraînement individuel pour savoir s'il sera en mesure de jouer.

Une semaine après avoir chuté au Parc des Princes (1-2), le PSG retrouve Manchester City mardi soir à l’Etihad Stadium, en demi-finale retour de Ligue des champions (21 heures, à suivre en exclusivité sur RMC Sport 1). Tandis que l’inquiétude grandit autour de la participation de Kylian Mbappé, touché au mollet droit mercredi dernier et aperçu boitillant avant de s'envoler pour l'Angleterre avec le groupe parisien, Mauricio Pochettino a donné peu d’éléments nouveaux sur la situation du génie français.

Interrogé lundi soir par RMC Sport sur l’état physique de l’attaquant de 22 ans, l’entraîneur argentin a profité du fait que ses joueurs avaient une ultime session d’entraînement à disputer à partir de 19 heures pour garder un certain mystère sur Mbappé.

>> Toutes les infos sur Manchester City-PSG en direct

"Si Kylian n’est pas disponible, l’équipe a les outils et la qualité"

"On doit l’évaluer aujourd’hui, explique-t-il. Il va faire un entraînement individuel, pour voir comment il est et s’il est disponible ou pas pour demain. On va voir ce soir et ensuite, on prendra la décision. (Etes-vous inquiet?) Bien sûr, on veut tous les joueurs en forme et disponibles pour jouer. On va voir dans les prochaines heures. On a un gros effectif, tous les joueurs peuvent bien faire le boulot. Si Kylian n’est pas disponible, l’équipe a les outils et la qualité pour essayer de gagner, ce qui est l’objectif."

Relancé quelques minutes après en conférence de presse, Pochettino a maintenu son intention d’attendre le test individuel de Mbappé pour savoir s’il sera en mesure de jouer Manchester City-PSG. "Il démarrera par une session individuelle aujourd’hui. On va le tester. Il nous reste un jour pour décider s’il jouera demain."

>> Abonnez-vous à RMC Sport et profitez en exclusivité de la Ligue des champions