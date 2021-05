Manchester City-PSG: une vidéo où Mbappé semble boiter enflamme les réseaux

Forfait contre Lens ce week-end, Kylian Mbappé figure bien dans le groupe du PSG pour la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City ce mardi (21h, sur RMC Sport 1). A la veille du match, une vidéo du Parisien où l’attaquant semble boiter légèrement, fait réagir après le départ des Parisiens vers l’Angleterre.

Touché contre Metz, en difficulté contre Manchester City puis forfait contre Lens… Kylian Mbappé traverse une dizaine de jours un peu compliqués avec le PSG. Un temps incertain, l’attaquant français figure bien dans le groupe francilien pour la demi-finale retour de Ligue des champions ce mardi face aux Citizens (dès 21h sur RMC Sport 1), comme annoncé dimanche par RMC Sport.

L’arrivée des Parisiens ce lundi à l’aéroport du Bourget a même grandement fait parler après une vidéo du champion du monde 2018 partagée par le site du journal Le Parisien. Le buteur semble avoir la jambe droite un peu raide sur les deux premiers appuis avant de retrouver une démarche plus normale. Le tout est matière à interprétation.

Ces quelques secondes d’images ont suffi pour enflammer les supporters des deux équipes. Depuis la défaite concédée à l’aller au Parc des Princes (1-2), Kylian Mbappé n’avait pas participé aux séances collectives avec le reste des joueurs parisiens mais s’était entraîné individuellement. Interrogé à son sujet après le succès en L1, Mauricio Pochettino n’était pas apparu trop inquiet.

"Je suis optimiste, je le suis toujours, a répondu l’entraîneur argentin samedi au micro de Canal+. Nous pensons qu'il sera là." Et de confirmer lors de son passage en conférence de presse: "Je pense qu'il va y arriver."

Les fans divisés entre un Mbappé blessé ou bluffeur

Pour l’heure le PSG n’a pas communiqué sur un quelconque problème phyisque de l’attaquant de 22 ans mais la séquence tourne désormais en boucle sur les réseaux sociaux.

Aussi bien en France qu’en Angleterre, la vidéo où Kylian Mbappé parait boiter suscite de nombreuses réactions. Certains craignent déjà un nouveau pépin voire un forfait de la star face à Manchester City et la presse anglaise s’est chargé d’appuyer sur la question.

D’autres préfèrent y voir la simple gestuelle d’une personne qui sort de voiture et prend quelques instants pour décontracter ses jambes. Les plus optimistes (ou moqueurs, c’est selon) vont plus loin et misent même sur un coup de bluff de Kylian Mbappé.

Pour ces derniers, le Français du PSG se sait épié avant le duel sur la pelouse de l’Etihad Stadium et joue avec les nerfs du staff de City. En attendant de connaître le fin mot de l’histoire, les supporters du club français comme ceux des Skyblues ne manqueront pas de s’enquérir de la santé de l’international tricolore.

Cette saison, Kylian Mbappé a marqué 37 buts en 43 apparitions toutes compétitions confondues et un éventuel forfait contre City serait un terrible coup pour Paris. Mais pour le moment, l’inquiétude n’est pas encore de mise.

