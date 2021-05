Manchester City-PSG en direct (J-1) : toutes les infos avant la demi-finale retour de Ligue des champions

Bienvenue sur RMC Sport pour retrouver en direct toutes les infos sur la demi-finale retour de Ligue des champions entre Manchester City et le Paris Saint-Germain mardi soir à l'Etihad Stadium (à 21h en direct sur RMC Sport 1). A la veille du choc, la pression monte pour le PSG qui a été tenu en échec 1-1 la semaine passée au Parc des Princes. A la veille du rendez-vous le plus important de l'année, on suivra avec attention tous les échos sur le groupe parisien et notamment sur Kylian Mbappé, absent samedi face à Lens et sur qui plane encore un doute quant à sa participation au match face aux Cityzens. Les infos compos, les conférence de presse des Parisiens et de City... cette journée de lundi s'annonce passionnante à suivre.