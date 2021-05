Manchester City-PSG: Sir Alex Ferguson a rendu visite aux Parisiens à leur hôtel

Avant de défier Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des champions ce mardi (21h, sur RMC Sport 1), les joueurs du PSG ont reçu la visite d'un bourreau régulier des Skyblues : Sir Alex Ferguson. Selon plusieurs médias, "Fergie" a passé plus d'une heure dans leur hôtel.

En quête de solutions pour renverser la vapeur face à Manchester City, le Paris-Saint-Germain a reçu la visite d'un des plus vieil ennemi des Skyblues : Sir Alex Ferguson. Le Manchester Evening News et The Sun ont photographié "Fergie" entrant dans l'hôtel où résident les joueurs du PSG mardi matin.

Selon les deux médias britanniques, le légendaire entraîneur de Manchester United (1986-2013) est resté une heure et vingt minutes dans cet établissement où les seuls clients sont les Parisiens, restrictions sanitaires obligent. Masque siglé du logo de Manchester United sur le visage, Ferguson est ressorti de l'hôtel aux côtés du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Une relation amicale avec Pochettino

Si le motif de la visite de l'ex-coach des Red Devils est encore inconnu, "Fergie" et Mauricio Pochettino ont développé une relation amicale lorsque "Poche" entraînait Southampton puis Tottenham.

Le Manchester Evening News rappelle qu'en 2015, Ferguson avait confié à un parlementaire britannique élu à Londres qu'avec Pochettino, "[Tottenham] avait le meilleur manager de la Premier League". L'ex-coach des Red Devils avait même qualifié son homologue parisien de "fantastique" en avril 2016.

Vainqueur de la Ligue des champions en 1999 et 2008 avec United, Ferguson est avec Matt Busby (en 1968) l'un des deux seuls entraîneurs mancuniens sacrés en C1. Les fans des Red Devils comptent sur le PSG pour que cela reste le cas encore une année supplémentaire.

