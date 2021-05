Manchester City-PSG: Stones aime jouer contre Neymar ou Mbappé pour "montrer ses qualités"

S'il a encaissé un but de Marquinhos, Manchester City a réussi à museler Kylian Mbappé et Neymar la semaine dernière en demi-finale aller de Ligue des champions. A la veille du retour (mardi, 21h), John Stones a expliqué à RMC Sport les clés de la réussite défensive des Skyblues.

Aucun tir pour le premier, et une activité extrêmement limitée pour le second. Quoi qu'en dise Pep Guardiola, Kylian Mbappé et Neymar n'ont pas été très performants mercredi dernier lors de la demi-finale aller de Ligue des champions PSG-Manchester City (1-2).

Il faut dire aussi que l'attaque parisienne est tombée sur l'une des meilleures défenses d'Europe cette saison. A la veille du match retour, mardi soir (21h), l'arrière central des Skyblues, John Stones, a expliqué à RMC Sport les clés d'une telle réussite face à des joueurs de classe mondiale.

"Un moment excitant"

"Nous avons travaillé en équipe, pour savoir comment défendre, comment stopper leurs attaques, nous avons travaillé toute la saison sur ces choses, glisse l'international anglais. Nous devons être concentrés sur ces situations pour stopper les meilleurs joueurs."

Et de l'assurer: "Nous, les défenseurs, aimons défier les meilleurs joueurs du monde, car nous pouvons montrer nos propres qualités, notre propre talent face à eux. Tout le monde veut jouer ce genre de match."

Reste maintenant à faire aussi bien au retour. "Nous avons travaillé à l’entraînement sur notre façon de jouer, notre organisation, notre positionnement, rassure Stones. C’est un effort collectif. La semaine dernière nous étions déçus de notre première mi-temps, mais nous trouvé les solutions au retour des vestiaires pour agir différemment. C’est un moment excitant dans la saison, j’espère que nous prouverons notre force de caractère au retour. Nous essaierons de gagner."