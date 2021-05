Manchester City-PSG: Mbappé? "Il va jouer", assure Guardiola

Interrogé sur une éventuelle absence de Kylian Mbappé mardi soir pour Manchester City-PSG en demi-finale retour de Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1), l'entraîneur des Citizens, Pep Guardiola, n'a pas voulu envisager ce scénario.

On ne sait pas si Pep Guardiola a vu les images de Kylian Mbappé traînant la patte ce lundi matin à l'aéroport du Bourget, mais quoi qu'il en soit, l'entraîneur de Manchester City prépare la demi-finale retour de Ligue des champions contre le PSG (mardi, 21h sur RMC Sport 1) avec l'idée que le champion du monde débutera la rencontre.

A vrai dire, il en est même persuadé. "Il va jouer, j'en suis convaincu, a-t-il répondu en conférence de presse à une question sur l'attaquant parisien. Et je suis content qu'il joue. Pour le monde du football et ce match, j'espère qu'il va jouer."

Un test ce lundi soir

Pour rappel, Mbappé a ressenti une contracture au mollet droit lors de la demi-finale aller mercredi dernier (victoire 2-1 de City), et ne s'est pas entraîné avec ses partenaires depuis. Si le PSG s'est longtemps voulu optimiste, la prudence reste aujourd'hui de mise avec le joueur, qui se testera ce lundi soir sur la pelouse de l'Etihad.

Si l'attaquant n'a pas marqué à l'aller, Guardiola a en outre considéré qu'il avait fait un bon match, lui comme Neymar. Et s'attend à des performances similaires au retour. "En première période ils ont été exceptionnels, Mbappé a été dangereux, et Neymar comme d'habitude, même si après nous étions au-dessus, a estimé le Catalan. Vous les jugez parce qu'ils ont perdu, mais s’ils gagnent, on dit qu’ils ont bien joué... Moi, je pense qu'ils ont bien joué. On va essayer de les gêner le plus possible demain."