Manchester City: qui est Rico Lewis, le jeune latéral qui a battu un record de précocité de Benzema

Rico Lewis a inscrit le premier but de sa carrière lors du succès de Manchester City face à Séville, mercredi en Ligue des champions (3-1). De quoi permettre au joueur de 17 ans de s’offrir un record détenu jusqu’ici par Karim Benzema. Une belle récompense pour ce pur produit des Skyblues, adoubé par Pep Guardiola et promis à un brillant avenir.

Il peut se targuer de faire mieux que le Ballon d’or. Rico Lewis est entré dans l’histoire de la Ligue des champions mercredi, lors de la victoire de Manchester City face à Séville (3-1). En début de seconde période, le jeune défenseur a égalisé d’une frappe puissante sous la barre, en exploitant un bon décalage de Julian Alvarez (52e). De quoi devenir le plus jeune joueur de l'histoire de la compétition à marquer pour sa première titularisation . A 17 ans et 346 jours. Il efface ainsi le record établi par Karim Benzema lors d’une victoire de l’OL contre Rosenborg en décembre 2005 (2-1), à 17 ans et 352 jours.

Trois apparitions en Premier League

Un moment de bonheur intense pour Rico Lewis. Enlacé par tous ses partenaires lors de sa célébration, l’espoir d’1,69m a savouré pleinement sa première titularisation en équipe première. Avant de recevoir une standing ovation de l’Etihad Stadium au moment de son remplacement par Joao Cancelo (85e). "Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens, a-t-il réagi sur Instagram après le match. Première titularisation et premier but pour ce club incroyable. Je me souviendrai de ce jour pour le reste de ma vie. Je ne peux pas oublier de remercier les fans, qui ont été incroyables comme d’habitude."

Avant ce coup d’éclat contre Séville, l’international anglais U19 avait déjà effectué son baptême en C1 lors du carton contre Copenhague le mois dernier (5-0). Il avait remplacé Cancelo à une demi-heure de la fin, évoquant alors "un rêve devenu réalité" sur les réseaux.

Capable d’évoluer un cran plus haut dans son couloir et même dans l’entrejeu si besoin, Rico Lewis est également apparu trois fois en Premier League cette saison, face à Bournemouth (4-0), Nottingham Forest (6-0) et Southampton (4-0). Trois courtes entrées en jeu (35 minutes cumulées), à chaque fois à domicile, qui lui ont permis de se familiariser avec le très haut niveau.

Un talent made in Manchester

Une belle récompense pour ce fan inconditionnel de City. Originaire de Bury, la ville natale de Kieran Trippier et du cycliste Simon Yates, située à une vingtaine de kilomètres au nord de Manchester, Rico Lewis est issu d’une famille de sportifs. Son père, Rick, est double champion britannique de muay-thaï. Sa sœur, Sacha, joue elle aussi au sein de l’académie des Cityzens.

Après avoir rejoint les Skyblues à l’âge de 8 ans, Rico a grandi et progressé avec son club de cœur. A une vitesse éclair. Au point d’intégrer les U18 à seulement 15 ans et d’en devenir le capitaine par la suite. Sacré champion d’Angleterre de la catégorie la saison passée, l’espoir de 17 ans a paraphé son premier contrat pro en juillet dernier, jusqu’en 2024.

Dans la foulée, le n°82, loué pour son humilité et sa capacité de travail, a été convié aux États-Unis afin de participer au stage de pré-saison avec Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Riyad Mahrez et les autres, au lieu de partir en Croatie avec les jeunes du club. Et il a tout de suite impressionné Pep Guardiola outre-Atlantique: "Je ne le connaissais pas avant ce stage, raconte le coach catalan. Je l’ai découvert à l’entraînement et je me suis dit: ‘Oh, ce gars a quelque chose de spécial!’ Avec les bons joueurs, il ne faut pas plus de deux minutes pour comprendre leur qualité."

Guardiola: "Il est tellement intelligent"

Des qualités mêlant vitesse, technique, précision et réactivité. Le tout servi par un QI football nettement au-dessus de la moyenne. "C’est un joueur fantastique, il est tellement malin et intelligent. Si tu lui dis quelque chose, il comprend tout", s’emballe Guardiola.

Malgré le bien qu’il pense de celui qui fêtera sa majorité le 21 novembre (le jour de l’entrée en lice de l’Angleterre à la Coupe du monde 2022), l’entraîneur de City se montre pragmatique dans l’utilisation de son joyau. "Je suis vraiment heureux pour lui, mais nous ne faisons pas de cadeaux. Il n’a pas joué seulement parce que c’est un fan de Manchester City et qu’il vient de l’académie. Il a dû le mériter", assure le technicien de 51 ans, qui n’hésite pas à faire confiance à ses jeunes dès qu’il en a l’occasion. Surtout s’il manie le cuir comme Rico Lewis.