Manchester City-Real: Ancelotti rappelle que personne ne croyait en son équipe au début de la saison

Carlo Ancelotti a adressé un petit tacle aux détracteurs du Real Madrid ce lundi lors de son passage face à la presse à la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions face à Manchester City (mardi, 21h sur RMC Sport 1). L'entraîneur italien a rappelé que peu d'observateurs voyaient le club madrilène capable de se qualifier pour le dernier carré de la compétition.

Le PSG? Eliminé. Chelsea? Eliminé. Le Bayern Munich? Eliminé aussi. Plusieurs favoris pour la victoire finale en Ligue des champions n'ont pas réussi à se qualifier pour les demi-finales. A l'inverse, le Real Madrid de Carlo Ancelotti y figure bien malgré les nombreuses critiques reçues en début de saison. A la veille de la manche aller, ce mardi à l'Etihad Stadium contre Manchester City (dès 21h sur RMC Sport 1), l'entraîneur italien du club madrilène a savouré la présence de son groupe à ce niveau de la compétition.

"On a eu des matchs très difficiles lors des huitièmes de finale et lors des quarts de finale face à des équipes qui, au départ, étaient vues comme les favoris de cette compétition, a rappelé le technicien merengue. Nous avons lutté contre eux et nous nous en sommes bien sortis. Nous lutterons aussi ce mardi, c’est certain."

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour voir les demi-finales de Ligue des champions

Ancelotti n'a pas oublié les critiques contre le Real

Sans pour autant tacler les grosses cylindrées qui ont quitté prématurément cette Ligue des champions, Carlo Ancelotti a insisté sur le fait que personne ne croyait en ses joueurs. A l'image de Villarreal, l'entraîneur italien présente le Real Madrid comme l'un des outsiders en C1. Un prétendant prêt à faire chuter un autre favori pour le titre.

"Je me souviens de ce que disait la presse en début de saison. A ce moment-là, c’était ce que la presse et l’opinion publique pensaient. Il y a deux équipes en demi-finales que personne ne croyait capables de se qualifier pour les demi-finales. L’une d’elles c’est le Real Madrid et l’autre c’est Villarreal alors que les gens voyaient comme favoris le PSG, Liverpool, Chelsea ou Manchester City."

"Nous sommes là et contents d'y être"

Solide leader de Liga avec 15 points d'avance sur son premier poursuivant à cinq journées de la fin de la saison, le Real se dirige tout droit vers le titre en Espagne. Mais le club entraîné par Carlo Ancelotti rêve d'un fabuleux doublé Liga-Ligue des champions. Pour soulever un quatorzième sacre en C1, les Merengue devront l'emporter face au Manchester City de Pep Guardiola.

"Nous sommes là et nous sommes très contents d’y être et d'être en course. J’ai toujours dit que le Real Madrid allait être compétitif et nous sommes compétitifs, a encore estimé Carlo Ancelotti face à la presse à la veille du duel continental. Nous allons jouer demain mardi et nous allons jouer la semaine prochaine. Nous allons lutter à 100%."