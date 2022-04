Mercato: le Real Madrid va signer son premier gros coup avec Rüdiger

En fin de contrat avec Chelsea en juin prochain, Antonio Rüdiger ne prolongera pas avec les Blues et devrait s'engager avec le Real Madrid. Un accord verbal aurait été trouvé avec le club espagnol.

Le Real Madrid est en passe de réaliser un joli coup. Alors qu'Antonio Rüdiger (29 ans) ne prolongera pas cette saison avec Chelsea, le défenseur allemand est tout proche de s'engager avec le Real Madrid. Selon Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé entre les deux parties, même si aucun contrat n'a encore été signé. En fin de contrat en juin, Rüdiger rejoindra l'Espagne gratuitement la saison prochaine. Les derniers détails seront réglés prochainement, avant la signature du contrat.

Départ confirmé par Tuchel

Après le succès étriqué de Chelsea face à West Ham dimanche (1-0), Thomas Tuchel a confirmé au micro de Sky Sports que son défenseur allait quitter Londres à l'issue de la saison. "J'ai le sentiment qu'on a tout fait (pour le garder) ces derniers mois, moi personnellement et le club. Maintenant on est dans une situation dans laquelle on ne peut plus se battre et Antonio a dit qu'il quitterait le club cet été, lâche l'ancien coach du PSG. C'est sa décision, ce n'est pas génial pour nous mais je ne le prends pas personnellement. Il a été fantastique, dans son attitude et sur le terrain. C'est un joueur clé et il le restera jusqu'à la fin de la saison mais on est évidemment très déçus."

Arrivé à Chelsea lors de la saison 2017-2018 en provenance de la Roma, Rüdiger s'est rapidement imposé au sein de l'effectif champion d'Europe, que ce soit dans une défense à deux ou trois axiaux. En quatre saisons, l'Allemand a disputé 196 matchs toutes compétitions confondues, pour 12 buts inscrits (dont cinq cette saison) et sept passes décisives.