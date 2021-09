Manchester United: Ferdinand pas fan du coaching improvisé par Ronaldo chez les Young Boys

Après avoir été remplacé en fin de match, Cristiano Ronaldo s’est levé pour donner des consignes à ses partenaires lors de la défaite de Manchester United chez les Young Boys de Berne, mardi en Ligue des champions (2-1). Une attitude que ne valide pas Rio Ferdinand, même si l’ancien défenseur des Red Devils comprend l’envie de gagner de CR7.

Il ne tenait plus en place. Incapable de rester assis sur son banc à attendre le coup de sifflet final. Alors Cristiano Ronaldo s’est levé pour s’approcher de la ligne de touche et interpeller ses partenaires lors de la défaite de Manchester United sur la pelouse des Young Boys de Berne, mardi en Ligue des champions (2-1). Et l’attaquant portugais, remplacé à la 72e par Jesse Lingard, a distillé ses consignes. Comme s’il était l’assistant d’Ole Gunnar Solskjaer.

Une scène que ne valide pas Rio Ferdinand. L’emblématique défenseur des Red Devils l’a fait savoir sur la chaîne BT Sport, pour laquelle il est consultant. "Si j’étais l’entraîneur, pour être honnête, je lui aurais dit de s’asseoir", a réagi l’ex-joueur de 42 ans dans des propos rapportés par le Daily Mail. Tout en se montrant indulgent avec le comportement de CR7.

"Je le comprends. Cristiano est juste un mec passionné. Il veut gagner. Il est obsédé par la victoire et il ne peut pas s’en empêcher. Si ça veut dire qu’il doit venir à côté du coach pour donner des instructions, qu’il en soit ainsi. Quand il s’agit de quelqu’un avec un tel statut, comment peut-on en faire un débat?"

"Solskjaer doit convertir ça en trophée"

Plombés par l’exclusion d’Aaron Wan-Bissaka à la demi-heure de jeu, United, qui avait ouvert le score grâce à Ronaldo, a cédé dans le money time sur un but de Theoson Siebatcheu. De quoi ternir son début de campagne européenne. Et mettre un peu plus de pression sur Solskjaer.

"De tous les managers du Top 14 de Premier League, Solskjaer n'a pas encore prouvé qu'il pouvait gagner à ce niveau, a rappelé Rio Ferdinand. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire jusqu'à présent. Désormais, c'est son effectif. C’est lui qui l’a façonné. Un magnifique mercato vient de s'écouler, avec des recrues qui peuvent changer la culture de ce club. Maintenant, il sera jugé correctement. Il doit convertir ça en trophées. S'il ne le fait pas, il jouera sa tête comme n'importe quel autre manager".