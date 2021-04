Manchester United: la lettre d'excuses de Joel Glazer aux supporters pour la Super League

Au lendemain du retrait de Manchester United de la Super League, son vice-président Joel Glazer s'est excusé auprès des supporters. L'homme d'affaires américain estime que ce projet était une erreur sur la forme, notamment à l'égard de la culture sportive européenne. Il considère toutefois que cette nouvelle compétition se justifiait sur le fond, d'un point de vue économique.

"Nous nous sommes trompés, et nous voulons vous montrer que nous pouvons rectifier le tir". Joel Glazer, co-propriétaire de Manchester United, a adressé une lettre ouverte aux supporters, pour s'excuser d'avoir impliqué le club dans la Super League. L'homme d'affaires américain, qui avait été nommé vice-président du projet éphémère, explique avoir "entendu" la colère des amoureux du football.

"Même si les blessures sont profondes et que je comprends qu'il faudra du temps pour que les cicatrices guérissent, je m'engage personnellement à rétablir la confiance avec nos supporters et à tirer les leçons du message que vous avez délivré avec tant de conviction", écrit le vice-président des Red Devils.

Glazer défend l'idée d'une réforme structurelle

"Il s'agit du plus grand club de football du monde et nous nous excusons sans réserve pour les troubles causés ces derniers jours, ajoute-t-il. Manchester United possède un riche héritage et nous reconnaissons notre responsabilité d'être à la hauteur de ses grandes traditions et valeurs."

Joel Glazer affirme désormais que cette compétition n'était pas une bonne idée sur la forme: "En cherchant à créer une base plus stable pour le jeu, nous n'avons pas montré assez de respect pour ses traditions profondément enracinées - promotion, relégation, pyramide - et nous en sommes désolés."

Le dirigeant pense toutefois que l'existence du projet se jusitifiait sur le fond: "Nous continuons de penser que le football européen a besoin de devenir plus viable à long terme, sur l'ensemble de la pyramide. (...) Vous pouvez être sûrs que nous prendrons les mesures nécessaires pour reconstruire les relations avec les autres parties prenantes du jeu, en vue de travailler ensemble sur des solutions aux défis à long terme auxquels la pyramide du football est confrontée."