Manchester United: Woodward annoncé sur le départ en pleine crise de la Super League

Vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward aurait décidé de quitter le club à la fin de l'année 2021. Une information qui est tombée en pleine agitation médiatique liée à une possible implosion de la Super League, dont le club mancunien est un membre fondateur.

L'information est tombée en pleine débâcle précoce de la Super League. D'après plusieurs médias britanniques, mardi, Ed Woodward va démissionner son poste de vice-président exécutif de Manchester United. Si un départ immédiat a d'abord été annoncé, il semblerait finalement que le dirigeant s'en ira seulement à la fin de l'année. Le club n'avait encore rien confirmé, à l'heure où sont écrites ces lignes.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Premier League

The Athletic et Talk Sport ne manquent pas de souligner le timing étonnant de la fuite de cette information, parue pendant que la presse se faisait l'écho du retrait des clubs anglais de la Super League, moins de 48 heures après sa création. Le lien entre la déroute de la compétition et la démission à venir d'Ed Woodward n'est toutefois pas encore clairement établi. D'autant que ce départ semblait envisagé depuis un certain temps. Il se dit néanmoins sur la radio britannique que le dirigeant de 49 ans n'avait pas été consulté par les propriétaires des Red Devils sur l'implication du club dans les fondations de la compétition dissidente.

Cible des supporters

Conseiller de la famille Glazer au moment du rachat de Manchester United en 2005, Ed Woodward est entré dans l'organigramme en 2007. Il a fini par devenir vice-président en 2013. Il est néanmoins considéré comme le patron principal du club. Ce qui explique que des supporters aient attaqué son domicile en janvier 2020, pour dénoncer les mauvais résultats de l'équipe.

Sur le même sujet TOUT COMPRENDRE - La guerre entre l'UEFA et le projet de Super League européenne

Avec la Super League, Manchester United se trouve en eaux troubles. En plus d'être fustigé par ses propres supporters et de susciter l'inquiétude de ses joueurs, le club a vu son action en bourse s'effondrer à la bourse de New York lorsque les rumeurs d'implosion du projet se sont amplifiées.