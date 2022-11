Mercato, Tudor, Gerson... à peine éliminé, l'OM déjà face à un nouveau chantier

Battu mardi par Tottenham (2-1) et éliminé de toute compétition européenne, l'OM va vouloir réagir et profiter du prochain mercato pour apporter certaines retouches à son effectif. Il faudra vendre au préalable.

L’Olympique de Marseille est éliminé de toute compétition européenne et, même si son objectif premier reste de se qualifier chaque année pour la C1, cet échec ne sera pas sans conséquences. La pause Coupe du monde et le mercato hivernal qui arrivera dans la foulée sont de nature à accélérer des prises de décisions.

Dans son effectif, le club olympien a identifié certaines failles, et Pablo Longoria ne s’en cache pas lors de ses quelques interviews : cet OM manque de maturité. Le président en endosse la responsabilité, mais n’est pas du genre à beaucoup attendre avant de réagir. L’OM voudra donc profiter du prochain mercato pour apporter certaines retouches avec quelques joueurs d’expérience.

L’effectif a besoin de renforts et de maturité

D’abord en défense, où Marseille n’est pas assez solide. Samuel Gigot et Isaak Touré sont en difficulté, et Éric Bailly est fragile et trop souvent blessé. Ensuite, au milieu de terrain, où une touche technique supplémentaire serait la bienvenue. Dans ce secteur, Ruslan Malinovskyi (Atalanta) est d’ailleurs toujours sur les tablettes de l’OM.

Enfin, en attaque, où Alexis Sanchez est esseulé. Selon nos informations, l’attaquant chilien commence à ressentir une certaine frustration à force d’évoluer seul en pointe, de devoir décrocher et de jouer souvent dos au but, lui qui a été habitué à tourner autour d’un attaquant. Il lui faudra du soutien, surtout que Luis Suarez a déçu et n’apporte pas de véritable alternative fiable à la pointe de l’attaque.

L’OM va devoir vendre, notamment Gerson

Cet effectif, grandement chamboulé cet été, affiche donc déjà certaines limites, et doit être renforcé… Problème majeur, l’OM ne roule pas sur l’or. Et si des retouches sont souhaitables, il faudra absolument vendre au préalable. Gerson n’est plus dans le coup, et la relation avec Igor Tudor est complexe. Marseille va s’activer pour lui trouver une porte de sortie.

Pape Gueye n’a pas non plus la confiance de son coach ni de ses dirigeants, et l’OM pourrait essayer de s’en séparer, surtout si sa valeur marchande venait à gonfler avec la Coupe du monde. L’OM, de l’entraineur à la direction, va aussi devoir gérer – et se positionner plus clairement – sur certains cas emblématiques comme ceux de Dimitri Payet, leader laissé sur le banc, ou Bamba Dieng, mis au placard cet été mais relancé ces dernières semaines en championnat. Ce sera l’enjeu des prochaines semaines, après les matchs contre Lyon et Monaco.

Du soutien pour Igor Tudor ?

Quid d’Igor Tudor ? Sa position est fragilisée, mais – en attendant les deux prochaines échéances de Ligue 1 - les dirigeants marseillais lui font encore confiance. Et estiment que le style de jeu proposé par l’OM est en amélioration et correspond aux attentes du début de saison. Quelques axes d’amélioration ont tout de même été repérés. Le Croate n’a pas su concerner tout son effectif, c’est indéniable. Son management et son caractère provoquent beaucoup de crispations dans le secteur sportif, chez les joueurs mais aussi dans le staff.

Igor Tudor veut tout contrôler, et n’aime pas déléguer. Présent, exigeant, étouffant, du médical jusqu’à l’échauffement, le Croate en perdrait en revanche une certaine lucidité à l’heure de prendre les décisions qui comptent, notamment en cours de match. Statistique implacable : depuis 7 rencontres, l’OM ne marque pas en deuxième période ! Les remplaçants ne sont peut-être pas à la hauteur, certes, mais l’entraineur a forcément sa part de responsabilité. Selon nos informations, l’idée pourrait être de renforcer le staff d’Igor Tudor et de lui apporter l’aide nécessaire pour que l’entraineur de l’OM puisse se concentrer sur l’essentiel. Et qu’il soit plus pertinent et efficace dans ses choix sportifs.