OM: les compliments de Tudor pour Gerson, après le coup de pression du père du Brésilien

Quelques jours après le coup de pression du père et agent de Gerson, qui regrettait le faible temps de jeu de son fils, Igor Tudor a salué la bonne entrée en jeu du milieu de terrain brésilien contre Strasbourg en Ligue 1 ce week-end (2-2).

Assiste-t-on au début d’un réchauffement des relations entre Igor Tudor et Gerson ? Alors que le père et agent du milieu de terrain bréslien avait regretté le faible temps de jeu de son fils, brandissant même la menace d’un départ dès le mercato hivernal, le technicien croate a salué la bonne performance de son joueur ce samedi lors du nul à Strasbourg (2-2).

>> Revivez la conf de presse de Tudor et Sanchez

"Il a bien joué samedi, on va voir s'il joue demain"

"Gerson et (Isaak) Touré ne m'ont pas déplu sur le dernier match. On joue à 16, pas à 11. Avoir cinq changements a beaucoup changé le foot, a indiqué Tudor en conférence de presse ce lundi, à la veille de la réception de Tottenham en Ligue des champions (ce mardi à 21h sur RMC Sport 1). Il a bien joué samedi, on va voir s'il joue demain, ça dépendra. Il a eu un bon impact en sortie de banc."

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder l'OM en Ligue des champions

Samedi, après quatre matchs consécutifs sans être entré en jeu, Gerson a remplacé Cengiz Ünder à la 72e minute de jeu à la Meinau, cinq jours après la sortie fracassante de son père dans la presse. Dans les colonnes de L’Equipe, ce dernier a assuré qu’il allait "s’organiser pour partir dès le prochain mercato".

"Gerson, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, il a d'énormes qualités, mais je dois faire des choix, avait déjà estimé Tudor au lendemain de ce coup de pression. Ce sont les choix du moment, sur un match et pour le bien de l’équipe. Ce n'est jamais contre quelqu'un, ce sont des procédures normales. Après, un agent vient, pose des questions... Mais il n'y a pas de cas Gerson, c'est habituel dans le football. Ce n’est pas nouveau."