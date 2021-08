Le Shakhtar Donetsk, un sacré défi pour l'AS Monaco

Monaco n'est plus qu'à deux matchs d'un retour en Ligue des Champions, trois ans après la dernière phase de poule, terminée à la dernière place. Mais avant d'entrevoir le tableau final, les hommes de Kovac devront se débarrasser du Shakhtar Donetsk, vice-champion d'Ukraine en titre.

Trois ans que l'AS Monaco attend de pouvoir revivre des folles soirées européennes. Mais avant de célébrer un éventuel retour dans la plus belle des compétitions européennes, les Monégasques doivent surmonter un obstacle, et pas des moindres : le Shakthar Donetsk. Vice-champion d'Ukraine en titre, derrière le Dynamo Kiev, l'équipe entraînée par Roberto De Zerbi est "l'adversaire le plus compliqué que l'on pouvait prendre", a estimé Niko Kovac en conférence de presse, à la veille du match aller. "C'est une équipe qui s'est qualifiée en phase de groupes 13 fois sur les 15 dernières éditions (14 fois lors des 17 dernières années). On se rappelle tous leur double victoire la saison dernière contre le Real Madrid. Ils ont beaucoup de joueurs brésiliens de qualité, un nouvel entraîneur italien. Ils sont beaux à voir jouer."

Un système de jeu différent des derniers adversaires

Et les résultats sont là pour les Ukrainiens, qui restent sur huit victoires sur les dix derniers matchs (un nul et une défaite), alors que l'ASM a mal débuté son championnat (nul face à Nantes et défaite face à Lorient). Malgré ce départ poussif en championnat, Niko Kovac s'attend à une opposition totalement différente face au Shakhtar. "C'est une équipe qui va vouloir attaquer, construire le jeu. De notre côté, on va pouvoir développer notre jeu. Ils jouent avec une défense à quatre, contrairement aux dernières équipes que nous avons affronté, qui jouaient avec un bloc bas et cinq défenseurs derrière. Mais on va essayer de déjouer les pronostics. On a travaillé dur la saison dernière pour se donner l'opportunité de disputer cette finale, en deux actes. On est prêt physiquement, mentalement. On va montrer des vidéos aux joueurs pour qu'ils aient à l'esprit ce qui les attend demain."

Alors que la première manche aura lieu à Louis-II ce mardi, le match retour se déroulera à Kiev mercredi prochain, Niko Kovac a confirmé que Wissam Ben Yedder et Benoît Badiashile seront titulaires, tandis qu'Alexander Nübel est incertain en raison de maux de ventre.

Tchouaméni, le facteur X du milieu de l'ASM

L'ancien entraîneur du Bayern pourra compter sur Aurélien Tchouaméni, titulaire en puissance ces derniers mois. "J'ai une énorme marge de progression et encore beaucoup de choses à améliorer. Quand le coach Kovac est arrivé, je suis monté en puissance, à l'image de l'équipe", a confié l'international espoirs en conférence de presse. En cas de qualification, les Monégasques retrouveront la phase de groupes pour la première fois depuis trois ans, et une dernière place d'un groupe composé du Borussia Dortmund, de l'Atlético Madrid et du Club Bruges.

Une défaite ne priverait pas l'ASM de Coupe d'Europe, puisque les Monégasques seraient reversés en Ligue Europa, en compagnie de Lyon et Marseille. La dernière fois que l'équipe de la Principauté a disputé la C3 remonte à la saison 2015-2016. Les joueurs de Leonardo Jardim s'étaient inclinés en barrages face à Valence, avant de terminer troisième de son groupe en Ligue Europa, juste derrière Tottenham et Anderlecht.