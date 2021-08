OM, OL, Monaco, Lille : pourquoi les cadors patinent en ce début de championnat

Hormis le PSG, les autres clubs ayant fini dans le top 5 de la Ligue 1 l'an passé (le LOSC, l'AS Monaco, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille), montrent tous des difficultés depuis la reprise du championnat. Éléments d'explication.

Le Paris Saint-Germain excepté, les cadors de la Ligue 1 souffrent en ce début de championnat. Après deux journées, le LOSC, champion en titre, l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais (respectivement 3e et 4e l’an passé) sont à égalité au classement, avec un seul point. Dans une moindre mesure, l’Olympique de Marseille (ex-5e), rattrapé dimanche à Bordeaux (2-2) a aussi laissé filer des points précieux. Des résultats qui s’expliquent par une reprise compliquée, entre des mercatos toujours pas bouclés, des projets de jeu qui tardent à se mettre en place et des individualités défaillantes.

LOSC : un titre à digérer

"C'est difficile à expliquer, on n'a pas été là. L'année dernière c'est fini. Il faut se dire que c'est une nouvelle année et il faut écrire une nouvelle histoire", a tranché José Fonte, samedi. Le défenseur lillois a été le seul joueur de son équipe à prendre la parole après son naufrage face à Nice (0-4), qui faisait suite à un nul arraché dans les dernières minutes face à Metz (3-3).

Les Dogues ne sont toujours pas rentrés dans leur saison et semblent à la peine, après une préparation compliquée. Le champion a en effet perdu des piliers au cours de l’intersaison. Son gardien, Mike Maignan, est parti à l’AC Milan et sa doublure, Léo Jardim, ne donne pas vraiment satisfaction. Au milieu, Boubakary Soumaré, transféré à Leicester, a laissé un vide toujours béant. Surtout, l’entraineur Christophe Galtier a été remplacé par Jocelyn Gourvennec, qui fait face à une situation compliquée dès son arrivée.

"On fait des erreurs, on manque de rigueur dans nos interventions, on n'arrache pas les ballons, il faut qu'on retrouve ça, a déclaré le nouveau coach, samedi. Sept buts (encaissés en deux matches) pour une équipe qui n'en avait pris que 23 l'année dernière, c'est beaucoup trop." En plus de cette fébrilité défensive, le LOSC a connu plusieurs véritables trous d’air depuis la reprise, encaissant notamment deux buts dans les cinq premières minutes contre l’OGC Nice de… Galtier.

Monaco : troublé par l’Europe

Engagé très tôt en Coupe d’Europe, l’AS Monaco a éliminé le Sparta Prague et disputera les barrages de la Ligue des Champions contre le Chakhtar Donetsk (match aller, mardi). Sur la scène nationale, les débuts sont plus compliqués : après un nul face à Nantes (1-1), les Monégasques se sont inclinés à Lorient (1-0). Comme si la C1 vampirisait leur début de saison.

"Nous ne sommes pas fatigués car nous sommes bien préparés et nous avons un bon effectif, a déclaré l’entraineur, Niko Kovac, après le revers en Bretagne. Même si les garçons ont tout donné, cela a été plus difficile ce soir, mardi c’était mieux, il faut l’accepter et bien se reprendre parce qu’on a un autre match important mardi face au Shakhtar." Le Croate s’est bâti l’effectif qu’il souhaitait cet été, avec plusieurs recrues, même si elles n’ont pas toutes convaincu encore, à l’image du match raté d’Ismail Jakobs samedi.

Lors de ses deux premiers matchs, son équipe a également souffert face à des blocs bas, peinant à trouver la faille malgré une grosse possession (73% contre Lorient). Face à des formations plus joueuses, elle pourrait retrouver la confiance, alors qu’elle doit encore disputer quatre matchs en deux semaines.

Lyon : chantier à tous les étages

Humilié à Angers (3-0), dimanche, l’Olympique Lyonnais réalise une entame de championnat catastrophique, après un nul face à Brest lors de la première journée (1-1). "Nous n'avons pas vu vraiment une équipe qui veut gagner, ça me dérange, a pesté l’entraineur Peter Bosz, arrivé au club cet été. On peut parler de la défense, ou de performances individuelles. Mais le football commence avec la mentalité de vouloir gagner un match. Là-dessus, il faut donner 100%. Je l'ai vu du côté d'Angers, mais pas dans mon équipe."

Sur le terrain, les attitudes lyonnaises ont été franchement inquiétantes, parfois apathiques, notamment défensivement, entre les mauvais matchs de Marcelo et Léo Dubois et le carton rouge de Maxwell Cornet. "On doit plus travailler à l’entraînement. On doit montrer plus de caractère et d’envie", a confirmé le gardien Anthony Lopes en conférence de presse.

Les Rhodaniens paient aussi leur mercato, quasi inexistant faute de fonds (seuls Henrique et Damien Da Silva sont arrivés au club, libres), alors qu’ils viennent de perdre leur leader, Memphis Depay et que le projet de jeu de Bosz s'appuie sur des profils précis. Après l'échec du dossier André Onana, le technicien souhaiterait toujours une recrue par ligne. Cela pourrait commencer par l’arrivée de Layvin Kurzawa et Xherdan Shaqiri, attendus prochainement.

Marseille : du plaisir mais des regrets

Sur le papier, le bilan de l’Olympique de Marseille est loin d’être aussi terne que celui de ses trois comparses. Les Phocéens se sont imposés à Montpellier, dans un match renversant (2-3) d’entrée. Ils ont ensuite dominé Bordeaux pendant une mi-temps, avant de craquer par la suite (2-2). "Quand on a une perte de contrôle, il arrive ce qui est arrivé aujourd'hui (dimanche)", a évoqué l’entraineur Jorge Sampaoli, déçu de ce contretemps.

"Il faut aussi rappeler que l'on a un groupe réduit, jeune, avec beaucoup de nouveaux joueurs, et d'autres qui doivent encore arriver. Il va falloir du temps pour trouver nos marques, surtout si l'on se compare à des équipes où le groupe est déjà bien formé", a aussi évoqué l’Argentin. Avec huit arrivées cet été, dans un mercato loué par beaucoup mais qui mérite du temps, l’OM cherche encore son équipe type et, surtout, son équilibre.

Si son animation offensive est plutôt emballante, dans le sillage d’un Dimitri Payet en grande forme, les Marseillais ne paraissent pas très sereins défensivement, à l’image de Leonardo Balerdi, expulsé contre les Girondins pour un tacle non maîtrisé. Avec l’organisation prisée par Sampaoli, très tournée vers l’avant, ces failles à l’arrière pourraient apparaitre à plusieurs reprises au cours de la saison… Ce qui promet a minima du spectacle.