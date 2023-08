Mort d'un supporter grec: le président de l'UEFA veut "éliminer le cancer" du hooliganisme

Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, a appelé à "éliminer le cancer du hooliganisme" après le décès d'un supporter de l'AEK Athènes la semaine dernière.

Après le meurtre d'un supporteur grec de football de l'AEK d'Athènes la semaine dernière, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a appelé mercredi depuis Athènes à "éliminer le cancer" de l'hooliganisme. "Le problème de la violence et de l'hooliganisme n'est pas que grec, il est européen", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. "J'appelle tout le monde au niveau européen à éliminer ce cancer", a-t-il ajouté.

"Nous ferons tout notre possible pour qu'une telle tragédie ne se produise plus"

Le supporter de l'AEK Athènes Michalis Katsouris, 29 ans, est décédé d'une hémorragie après avoir été poignardé au bras lors d'incidents violents, le 8 août dernier, entre des ultras du club croate de Dinamo Zagreb et de l'AEK près du stade du club grec à Nea Filadelfia, banlieue d'Athènes. Ce drame est survenu la veille d'un match préliminaire de la Ligue des champions reporté par l'UEFA au 19 août.

"Nous ferons tout notre possible pour qu'une telle tragédie ne se produise plus", a assuré le président de l'UEFA. "Les coupables seront retrouvés et punis pour ce meurtre", a de son côté soutenu le Premier ministre grec, qui a également demandé à ce qu'un "mécanisme européen pour affronter la violence dans les stades et les punir efficacement soit mis en place". La justice grecque a inculpé dimanche et placé en détention provisoire 105 personnes accusés d'avoir participé aux incidents.

Parmi les accusés figurent 102 Croates, soupçonnés d'être liés aux Bad Blue Boys, des hooligans du Dinamo Zagreb. Le Premier ministre grec a aussi souligné qu'il s'était mis d'accord avec les quatre présidents des principaux clubs grecs pour que "la police opère dans les stades et puisse contrôler les entrées". Les associations de supporteurs des clubs seront également fermées. "Seule une association officielle par club opèrera et aura pour siège le siège du club", a précisé mercredi le Premier ministre.