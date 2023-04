"Nous sommes esclaves", Naples fustige l'UEFA pour ses matchs contre Milan

Le président de Naples Aurelio De Laurentiis s'est plaint du tirage au sort de son club en quart de finale de Ligue des champions. Il a également attaqué le patron de l'UEFA, en estimant être "esclave d'un ministère du football".

Leader de Serie A avec 71 points et 19 longueurs d'avance sur la Lazio, le Napoli file tout droit vers le Scudetto. Ce serait le troisième de l'histoire du club qui n'a plus remporté le championnat depuis 1990. Étincelants en Italie, les hommes de Luciano Spalletti le sont aussi en Europe. Pour la première fois de son histoire, le Napoli jouera un quart de finale de Ligue des champions. Lors du tirage, les coéquipiers de Victor Osimhen ont hérité de l'AC Milan. Un tirage qui semble abordable surtout qu'en cas de qualification, Naples jouera le vainqueur de Benfica-Inter en 1/2.

Mais ce tirage déplait au président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, qui s'en est plaint comme le rapporte Tuttosport. En cause, notamment: le fait que les deux équipes vont se rencontrer trois fois d'ici fin avril. "Ce sont les problèmes d'une UEFA sans tête, fustige le dirigeant. Imaginez si nous avions aussi eu un quatrième match en coupe d'Italie, cela aurait été ridicule. Comme c'est ridicule de jouer trois fois contre la même équipe."

"On aurait voulu jouer contre une autre équipe européenne"

Aurelio De Laurentiis n'a pas mâché ses mots à l'encontre du président de l'UEFA, Aleksander Ceferin: "Si on joue dans une compétition européenne, on veut rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Donc Milan aurait voulu jouer contre une autre équipe européenne, on aurait voulu jouer aussi contre une autre équipe européenne. Malheureusement, tant qu'on ne changera pas l'UEFA, nous sommes tous esclaves d'un ministère du football et non d'une association de vraies entreprises de football."

Naples affronte l'AC Milan ce dimanche en Serie A au stade Diego-Armando-Maradona avant de se déplacer à San Siro le 12 avril prochain pour le match aller de Ligue des Champions. Le retour se jouera, six jours plus tard, le 18 avril à Naples.