Mercato: Osimhen est la priorité du PSG pour cet été

INFO RMC SPORT - Victor Osimhen est la priorité du PSG pour le mercato d'été. Même si Naples est gourmand, Luis Campos pense qu'il est possible de boucler cette opération.

Sur le terrain, les joueurs du PSG doivent encore valider le titre de champion de France. C’est le seul enjeu d’une saison qui sera décevante quoi qu’il arrive après une nouvelle élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, contre le Bayern Munich cette fois. En coulisses, les grands travaux pour façonner l’équipe de la saison prochaine ont déjà commencé. Entre les retours de prêts et les recrues, Luis Campos sera occupé. En attaque, le conseiller sportif a coché le nom de Victor Osimhen.

Osimhen n’est pas contre une arrivée au PSG, même s’il n’a pas fait son choix

Dans les attaquants susceptibles de changer de club l’été prochain, Victor Osimhen est sans doute celui qui a le plus de courtisans. Mis à part Erling Haaland en Premier League, aucun attaquant n’a marqué plus que lui dans les cinq grands championnats européens. Les statistiques du Nigérian parlent pour lui: 21 buts et 5 passes décisives en Serie A, 4 buts en 5 matchs de Ligue des champions (avec notamment 3 buts sur la double confrontation contre Francfort en huitièmes de finale).

Ces prestations ont poussé plusieurs clubs à se renseigner a minima. C’est le cas de Manchester United ou de Chelsea par exemple. Le PSG est allé un peu plus loin. Luis Campos connait bien Victor Osimhen, qu’il avait fait venir à Lille à l’été 2019. Le Portugais a rencontré son entourage pour convaincre que Paris est la meilleure destination l’été prochain pour le joueur de 24 ans. Les deux parties ont échangé à plusieurs reprises. Victor Osimhen, qui n’a pas donné son accord, n’est pas contre une arrivée. Le dossier s’annonce complexe: le joueur n’a jamais caché son attirance pour la Premier League, mais aussi parce que Naples sera gourmand.

Valorisé à 100 millions par Naples, mais Campos pense l’opération possible

Si aucun prix n’a été fixé, il est de notoriété publique qu’arracher Victor Osimhen de Naples ne sera pas aisé. D’ailleurs, le président du Napoli expliquait récemment dans une interview accordée à TNT Sports qu’ il ne sera pas difficile de garder le joueur, tout en nuançant dans la phrase suivante que certaines offres le feraient réfléchir.

Selon les informations de RMC Sport, le président de Naples attend au moins 100 millions d’euros. En 2020, le club italien avait engagé près de de 80 millions d’euros pour s’attacher les services du buteur. Sur le papier, l’opération paraît impossible. L’enveloppe du club de la capitale ne devrait pas atteindre les 100 millions d’euros pour le prochain marché des transferts. Cependant, Luis Campos réfléchit à un montage qui lui permettrait d’arriver à ses fins. Inclure des joueurs en retour des prêts est une possibilité. Mauro Icardi et Leandro Paredes sont cités parmi les joueurs que le conseiller sportif peut proposer. Reste à savoir s’ils voudront aller à Naples.

En tout cas, réussir à attirer un attaquant de ce standing permettrait de réaliser le gros coup qui n’est pas arrivé l’été dernier. En interne, auprès de toutes les personnes influentes, le buteur fait l’unanimité. Dans l’entourage de Luis Campos, on se dit serein en privé sur son avenir à court terme dans la capitale. Il explique d’ailleurs que, au-delà d’Osimhen, un plan précis est déjà établi pour le prochain mercato. Aussi bien pour les arrivées que pour les départs et les retours de prêts. Après avoir raté ses deux premiers marchés des transferts, Campos se sait très attendu.