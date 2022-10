OM: "Ça va être la guerre contre Tottenham", annonce Mbemba

L’OM va jouer sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Tottenham, mardi prochain au Vélodrome (21h sur RMC Sport 1). Un match que les Marseillais abordent avec ambition, à l’image de Chancel Mbemba et Valentin Rongier.

L’OM a laissé passer une première fois sa chance. Alors qu’ils pouvaient valider leur qualification en huitièmes de finale en cas de succès, les Marseillais se sont inclinés sur la pelouse de Francfort, mercredi en Ligue des champions (2-1). Un revers précipité par les errements de la défense olympienne. "On est très frustrés, a reconnu Valentin Rongier après la rencontre. C’est du haut niveau, on le sait, tous les détails sont importants. On venait pour chercher quelque chose ici. Maintenant, il faudra faire ce qu’il faut contre Tottenham la semaine prochaine."

Malgré sa défaite devant le bouillant public de l’Eintracht, l’OM a toujours la possibilité d’obtenir son ticket pour la suite de la compétition. Les joueurs d’Igor Tudor devront battre les Spurs, mardi prochain au Vélodrome, lors de la dernière journée de la phase de poules (21h sur RMC Sport 1). Un succès leur assurerait une des deux premières places du groupe D.

"Non, ce n’est pas terminé", lance Rongier

"Ce sera un gros match, estime Rongier. On a encore notre destin entre les mains. Ce sera à nous de sortir une grosse performance. Non, ce n’est pas terminé du tout." Une détermination partagée par Chancel Mbemba. Le défenseur marseillais se dit prêt à en découdre face à Tottenham. "Ce sera une finale. Ça va être la guerre", annonce-t-il. De quoi s’attendre à un duel particulièrement intense. Et une soirée pleine d’émotion.