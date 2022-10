Francfort-OM: Claus veut "rester optimiste" malgré le revers en Allemagne

Après deux victoires consécutives dans la compétition, l’Olympique de Marseille s’est incliné sur la pelouse de Francfort en Ligue des champions ce mercredi soir (2-1). Malgré ce revers, Jonathan Clauss, "réaliste sur la situation", préfère regarder le verre à moitié plein: la semaine prochaine, face à Tottenham, les Phocéens auront leur destin en mains.

Fin de l’euphorie marseillaise en Ligue des champions. Après deux victoires contre le Sporting Portugal, l’OM a connu un coup d’arrêt en s’inclinant sur la pelouse de Francfort ce mercredi soir pour le compte de la 5e journée de Ligue des champions (2-1). Malgré tout, une victoire face à Tottenham mardi prochain (21h sur RMC Sport 1) suffira pour se qualifier en 8e de finale. Une perspective qui force les Marseillais à se projeter vers ce grand rendez-vous.

Clauss: "Il ne faut pas toucher à cette confiance là qu’on a su engranger"

"Il faut rester optimistes, on n’a pas le choix, a confié Jonathan Clauss au micro de RMC Sport après la rencontre. On voulait absolument gagner ce soir, ça n’a pas été fait. Maintenant, on sait que tout reste encore possible et que tout reste à faire. Il va falloir se préparer très fort pour gagner ce match (...) Il ne faut pas toucher à cette confiance là qu’on a su engranger, c’est ce qui va faire qu’on va réussir à durer."

À Francfort, l’OM a surtout été plombé par des gros problèmes défensifs. A presque chaque incursion allemande, l’arrière-garde phocéenne était totalement dépassée. "On n’a pas réussi à bloquer ces premières relances qui nous faisaient très mal dans le cœur du jeu, a expliqué Clauss au micro de RMC Sport. Défensivement, on essaye de contenir comme on peut, mais ce n’est pas forcément évident. Ce n’est pas que de la faute de notre milieu de terrain ou que de notre défense, c’est tout le groupe. On sait, on est très réaliste sur la situation." Mardi prochain, il faudra à coup sûr régler ces problèmes pour espérer avoir un avenir en C1.