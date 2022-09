OM-Francfort: à quelle heure et sur quelles chaînes regarder le match

Six jours après sa défaite frustrante sur le terrain de Tottenham (2-0), l’OM reçoit Francfort ce mardi (21h) en Ligue des champions dans un Vélodrome bouillant.

Le Vélodrome retrouve la Ligue des champions après deux ans d’absence, ce mardi pour le match entre l’OM et Francfort (21h). Une affiche face au dernier vainqueur de la Ligue Europa dans un contexte brûlant avec 3.300 supporters dans le parcage allemand, mais bien plus attendus dans les rues de Marseille.

La journée est placée sous haute tension dans la cité phocéenne où des débuts d’échauffourées ont été contenues par les forces de l’ordres lundi soir. Sur le terrain, les hommes d’Igor Tudor veulent confirmer leur bon début de saison avec une place de co-leader en Ligue 1 et une prestation très honorable sur le terrain de Tottenham (2-0) la semaine dernière.

Le match entre l’OM et Francfort sera diffusé en direct sur RMC Sport 1. Vous pourrez retrouver toutes les indiscrétions et informations avant le coup d’envoi dans l’émission Champions Zone. Vous la retrouverez après le coup de sifflet de finale pour les réactions. La rencontre sera également à suivre à la radio sur RMC et en direct commenté sur notre site. Elle sera aussi diffusée sur Canal+.

"On sait que ce match est attendu par nos supporters, avec le retour de la Ligue des champions au Vélodrome, a confié Mattéo Guendouzi, milieu de terrain marseillais lundi en conférence de presse. Ça va être très important pour eux. On sait qu’ils seront là pour nous pousser. Moi, j’ai pleinement confiance en eux. J’espère vraiment qu’il n’y aura pas de débordements comme il y a pu avoir lors du match Nice-Cologne. Mais je sais que nos supporters vont très bien se comporter, comme ils le font depuis un bon moment. Ça va être une fête. C’est un match de Ligue des champions, une fête du football. On sait que les supporters seront là pour nous pousser et nous aider à ramener les trois points."

Cela mettrait l’OM sur les bons rails pour viser les huitièmes de finale. Lors de leur dernière participation à la Ligue des champions, les Marseillais avaient reporté une seule rencontre (cinq défaites).