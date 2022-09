OM-Francfort: la compo probable marseillaise avec une dernière incertitude

Igor Tudor va effectuer son changement dans la composition de l’OM pour la réception de Francfort ce mardi (21h, sur RMC Sport 1) en Ligue des champions entre la suspension de Chancel Mbemba, le forfait probable de Saul Gigot et la grande première d’Alexis Sanchez.

Une dernière incertitude plane sur la composition de l’OM ce mardi soir face à Francfort (21h, sur RMC Sport 1) en Ligue des champions. Qui de Gerson ou Mattéo Guendouzi complètera le trio offensif? Les deux premières places devraient être occupées par Dimitri Payet et Alexis Sanchez alignés lors de la mise en place effectuée par Igor Tudor, lundi. Gerson, qui a été préservé samedi lors d’OM Lille (il est entré à la 86e), postule donc à une place de titulaire. Mais Guendouzi reste un homme important aux yeux Tudor, notamment pour un tel match, donc un doute subsiste.

Ce serait la première fois que Tudor alignerait d’entrée le trio très technique Payet-Gerson-Alexis. L’attaquant chilien, arrivé cet été en provenance de l’Inter Milan, va effectuer ses grands débuts avec Marseille en Ligue des champions après avoir purgé un match de suspension contre Tottenham (il avait été exclu lors de la dernière apparition des Lombards face à Liverpool en 8es de finale).

Dimitri Payet devrait, lui, aussi faire son retour dans l’équipe après avoir manqué les trois derniers matchs de son équipe. Forfait à Auxerre le 3 septembre, il est resté sur le banc lors des deux rencontres suivantes contre Tottenham, puis face à Lille (2-1) le week-end dernier. Le reste de la compo ne devrait pas réserver de surprise avec des changements dictés par les faits de jeu ou les blessures.

Chancel Mbemba est en effet suspendu après son carton rouge reçu lors de la première journée à Londres, mercredi dernier. Victime d’un problème musculaire à la cuisse, Samuel Gigot se dirige vers un forfait. Remplacé très tôt (28e minute) samedi dernier face au Losc, Leonardi Balerdi va être aligné en charnière et sera entouré d’Eric Bailly et Sead Kolasinac. "Je le répète, c’est important de le dire: il n’est pas sorti parce qu’il a mal joué mais parce qu’il avait déjà pris un carton et que l’arbitre avait tendance à donner des cartons facilement J’avais peur qu’il soit exclu", a encore justifié Tudor en conférence de presse, lundi.



La compo probable: Lopez – Bailly, Balerdi, Kolasinac – Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Gerson (ou Guendouzi), Payet (cap) - Sanchez