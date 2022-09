OM-Francfort: comment Kolo Muani a déjà conquis l’Allemagne

Arrivé libre en provenance du FC Nantes cet été, le jeune attaquant français Randal Kolo Muani (23 ans) s’est rapidement imposé comme titulaire dans l’attaque de l’Eintracht Francfort. C’est avec le statut de meilleur passeur de Bundesliga qu’il retrouvera la France et l’OM mardi soir en Ligue des champions.

Waldemar Kita doit s’en mordre encore les doigts. Si le président du FC Nantes se réjouit sans aucun doute des débuts réussis de Randal Kolo Muani à l’Eintracht Francfort, il doit toujours regretter de ne pas avoir réussi à prolonger son contrat. Arrivé libre en Allemagne cet été, l’attaquant de 23 ans n’en finit pas d’épater les observateurs. L’ex-Canari a rapidement réglé le problème de la lutte interne, se rendant indispensable malgré la concurrence du Colombien Rafael Borré, titulaire la saison passée, et de l’international argentin Lucas Alario, transfuge de Leverkusen.

Après avoir débuté les trois premiers matchs officiels comme remplaçant, "RKM" a gagné ses galons de titulaire. Il faut dire que chacune de ses apparitions a fait mouche. Entré en jeu à la pause face au Bayern en ouverture de la saison (lourde défaite 6-1), il s’est fait remarquer en chipant le ballon dans les pieds de Manuel Neuer, pour inscrire son premier but en Bundesliga.

Son altruisme impressionne

Un mois et demi plus tard, son bilan est de deux buts (il a aussi scoré face au Werder) et de quatre passes décisives, ce qui en fait le meilleur passeur du championnat allemand. Une belle performance alors le vainqueur de la dernière Ligue Europa est à la peine au classement (11e). En Allemagne, l’altruisme dont fait preuve l’ancien Nantais impressionne. Son parcours aussi. Arrivé à seulement à 16 ans au centre de formation du FCN, le natif de Bondy a un profil singulier : "Les jeunes qui n’ont pas grandi dans une académie sont instinctifs et ça se voit chez lui, note le directeur sportif de Francfort Markus Krösche pour Sky. Qu'il soit capable de s'élever si rapidement à un tel niveau, c'est déjà surprenant. Mais on a vu lors de la préparation, il intègre très rapidement ce que l'entraîneur (Oliver Glasner) lui demande et le met en application avec beaucoup d'intensité. "

La joie de Randal Kolo Muani © ICON Sport

Matthäus est sous le charme

Méconnu en Allemagne avant de poser ses valises à Francfort, Kolo Muani est d’ores-et-déjà considéré comme l’un des plus gros coups de l’été. Pour la légende allemande Lotthar Matthaüs, l’Eintrach a réalisé un "super transfert." "Amener un tel joueur libre est un exploit, note le capitaine des champions du monde 1990. C’est un joueur très précieux pour Francfort. Il va vite, même avec le ballon."

Couvert de louanges, Kolo Muani était très attendu pour son baptême en Ligue des champions la semaine passée face au Sporting (défaite 3-0). Mais à l’image d’une occasion manquée en début de rencontre et de la performance de son équipe, il est passé complètement à côté de son match. "Kolo a tout fait correctement, mais il n’a pas marqué", a défendu son coach Markus Krösche. L’ancien attaquant nantais aura une nouvelle occasion de se rattraper dès mardi soir, au stade Vélodrome, face à l’OM. Un adversaire qu’il connaît très bien…