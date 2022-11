OM: "Le fiasco de l'année", la revue de presse après la cruelle mais "tristement prévisible" désillusion marseillaise

Éjecté de la Ligue des champions et pas reversé en Ligue Europa, l'OM a certainement vécu douloureusement l'affichage de ce nouvel échec en Une de tous les grands journaux mercredi, au lendemain d'une défaite rageante contre Tottenham (2-1).

Défait par Tottenham (1-2), l'OM est éliminé de toute compétition européenne. "Pas vraiment le match de l’année que Tudor avait prophétisé", soupire La Provence, qui digère à peine ce matin ce qu’elle appelle le "fiasco de l’année". Ce mercredi, alors que le PSG se déplace à Turin pour assurer la première place de son groupe, les Marseillais, eux, n’ont "plus que leurs yeux pour pleurer". "A jamais les regrets", titre pour sa part L'Équipe en référence à la célèbre maxime "à jamais les premiers" que les supporters marseillais ne manquent jamais d’afficher au visage des fans parisiens pour leur rappeler qu’ils sont et resteront le premier club à avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles. Mais plus les années passent, et plus le club s’éloigne de ce glorieux passé.

Pas vraiment "le match que Tudor" avait prophétisé, ironise La Provence © @Capture

L’OM a terminé à la quatrième place de son groupe lors de ses trois dernières saisons en Ligue des champions, la pire série dans la compétition pour un club français, avec Lille. Pour La Provence, le dénouement était une nouvelle fois "tristement prévisible".

Si Le Parisien réserve sa Une au Paris Saint-Germain, il souligne aussi à l’intérieur de ses pages "l’énorme gâchis de l’OM", passé en quelques instants "du rêve au cauchemar". Le quotidien francilien insiste sur la cruauté du scénario, d’autant plus difficile à encaisser face à "un Tottenham tout sauf impressionnant". Un homme dans le match, Chancel Mbemba, se voit réserver un traitement particulier pour sa double confrontation face aux Spurs dont il ne gardera pas un bon souvenir.

Le moment où le destin de l'OM a peut-être basculé © @LEquipe

Expulsé à l’aller alors qu’il réalisait un bon début de match, le défenseur congolais aurait pu être le héros d’une "drôle de soirée", avec ce but dans les arrêts de jeu de la première période, s’il ne s’était pas retrouvé seul face à Harry Kane à l’issue d’une rencontre mitigée pour lui. Deux salles, deux ambiances. Si le quotidien L’Equipe s’attarde sur les imperfections dans le jeu du défenseur de l’OM, "en difficulté sur certaines phases de jeu", listant "les erreurs techniques", "les approximations", La Provence a, elle, retenu "un match plein". "Une performance dans la lignée de celles qu’il livre depuis qu’il a posé ses valises à Marseille pour devenir le taulier de la défense", conclut le quotidien. Reste que la guerre qu’il avait promis aux Spurs de Conte vant le match, Chancel Mbemba l’a perdu.