OM-Tottenham: le résumé de la défaite de Marseille, qui a tout perdu dans les ultimes secondes

Virtuellement qualifié en huitième de finale après une première période convaincante, puis virtuellement reversé en Ligue Europa, l'Olympique de Marseille a finalement tout perdu en encaissant un but dans les derniers instants ce mardi soir contre Tottenham (1-2). Les Olympiens sont éliminés de toutes les compétitions europénnes.

Après une décennie de rapports tumultueux, l'Olympique de Marseille n'a pas réussi à définitivement se réconcilier avec la Ligue des champions. Virtuellement qualifiés en huitième de finale après une première période plus que réussie, les Phocéens se sont finalement inclinés 2-1 ce mardi soir contre Tottenham. Dans les ultimes secondes, alors que la victoire de Francfort à Lisbonne (2-1) conjugée au match nul leur permettait d'être reversés en Ligue Europa, les hommes d'Igor Tudor ont tout perdu sur la dernière action en encaissant un but de Pierre-Emile Hojbjerg (90+5).

>> Revivez OM-Tottenham (1-2)

Pour cette rencontre cruciale, de celles qui peuvent passer à la postérité en cas de dénouement favorable, l’Olympique de Marseille a pourtant répondu présent d'entrée de match. Dans un Vélodrome incandescent malgré la fermeture du virage nord, les Phocéens ont attaqué la rencontre avec les ingrédients qu’il fallait: de l’envie, du pressing haut et une volonté d’aller de l’avant pour enflammer des supporters déjà bouillants depuis plusieurs heures.

Après une première grosse alerte sur le but d’Hugo Lloris à la suite d’une tête d’Alexis Sanchez (3e), qui donnait le ton de la soirée, l’OM a pourtant dû faire face à un gros coup dur après seulement quelques minutes de jeu. De retour sur les terrains après plus de deux semaines d’absence à cause d’une blessure musculaire, Eric Bailly, vraisemblablement victime d’une rechute, a dû quitter ses partenaires à la 10e minute.

Mais l’entrée en jeu de Samuel Gigot et la sortie de l’Ivoirien, pourtant si précieux quand il est sur ses deux jambes, n’a rien changé à l’esprit conquérant des Olympiens. Alors que les Spurs ont également perdu un joueur important après la sortie de Son, touché à la tête après un gros choc avec Chancel Mbemba, l’OM a continué de mettre le feu sur les cages de Lloris, contraint de s’employer sur des frappes de Sanchez (19e) et Jordan Veretout (33e), ou tout heureux de voir le cadre fuir Jonathan Clauss (21e).

Les jambes coupées par la mi-temps

Face à une équipe de Tottenham qualifiée en cas de match nul et inoffensive (une seule frappe) pendant 45 minutes, les Marseillais ont finalement trouvé la faille sur un coup de casque de Mbemba. Sur un corner joué à deux, Jordan Veretout trouve la tête du roc congolais, qui s’élève plus haut que tout le monde pour claquer le ballon dans les cages d’un Lloris cette fois impuissant (45+2). Le Vélodrome explose et, à ce moment-là, on se dit que la plus prestigieuse des compétitions européennes s'est enfin décidée à sourire à l'OM.

Grisés par cette fin de première période idéale, les Marseillais ont visiblement eu les jambes coupées par la mi-temps. Dès le retour des vestiaires, Pau Lopez enlève d'abord le ballon du bout des doigts devant Harry Kane, tout proche de climatiser tout le stade (46e). Moins présents dans l'engagement et sur le reculoir, les Phocéens vont se faire punir quelques instants plus tard. Sur corner, les Spurs répondent à l'OM et égalisent grâce à une tête de Clément Lenglet, qui prend le meilleur sur Valentin Rongier dans la surface (1-1, 54e).

Derrière, si les Marseillais ont été quelque peu réveillés par cette égalisation, ils ne sont pas parvenus à afficher le même niveau de domination qu'en première période, quand ils semblaient deux crans au-dessus de leurs adversaires du soir. Après une grosse frayeur sur un ballon repoussé par Lopez dans les pieds de Kane à bout portant (63e), Tudor a tenté d'influencer sur le match grâce à son coaching en faisant entrer Kolasinac, Ünder et Kaboré à la place de Gigot, Veretout et Clauss (74e).

La balle de match manquée par Kolasinac

Miraculés après une frappe de Pierre-Emile Hojbjerg sur la barre (81e), les Olympiens ont réussi à enflammer la rencontre dans le money-time. Dans la surface, Sanchez effectue un gros boulot dos au but et se met en position de frappe, mais sa tentative est contrée juste devant la cage par Lenglet (83e). Quatre minutes plus tard, tout le stade voit le ballon au fond des filets quand Ünder dépose un caviar sur la tête de Kolasinac, seul au second poteau. Mais, à bout portant, le Bosnien voit le cadre se dérober (87e). Les 8es de finale, au bout du crâne de l'ancien d'Arsenal, venaient officiellement de s'envoler. Quelques minutes plus tard, ce sera au tour de la Ligue Europa.

L'OM n'aura pas beaucoup de temps pour se remettre de cette immense déception. Avant la pause de la Coupe du monde, les Phocéens auront deux chocs de Ligue 1 à négocier, ce dimanche contre Lyon (20h45) puis le dimanche 13 novembre à Monaco.