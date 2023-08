OM-Panathinaïkos: "Ce n'est pas forcément mérité", estime Aubameyang après l'élimination marseillaise

Au micro de M6, Pierre-Emerick Aubameyang a fait part de sa frustration après l'élimination de l'OM par le Panathinaïkos au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Il avait parfaitement lancé la soirée avec un but dès la deuxième minute, avant de placer les Marseillais dans une situation de qualification virtuelle avec une deuxième réalisation juste avant la mi-temps. Mais c'est bien avec le visage fermé que Pierre-Emerick Aubameyang s'est présenté au micro de M6 après l'élimination aux tirs au but de l'Olympique de Marseille par le Panathinaïkos au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions (2-2 sur l'ensemble des deux rencontres, 5-3 aux tirs au but).

"Après tous les efforts faits aujourd'hui, ce n'est pas forcément mérité pour eux, a d'abord commenté l'attaquant gabonais. Tout le monde s'est battu, tout le monde a tout donné pour gagner ce match. Ce n'est malheureusement pas passé, c'est triste".

"Ça fait mal"

"Tout le monde était dans la combativité, tout le monde a répondu aux attentes de ce public qui est incroyable, a ajouté Pierre-Emerick Aubameyang. On prend un but casquette à la dernière minute (le penalty de Fotis Ioannidis après une main de Mattéo Guendouzi, ndlr), forcément ça fait mal. Mais bon, c'est comme ça, maintenant il faut se pencher sur ce qui va se passer après".

L'après, pour l'OM, c'est d'abord un déplacement sur la pelouse du FC Metz, vendredi 18 août (21h) pour la deuxième journée de Ligue 1. Sur le plan européen, les espoirs de Ligue des champions laissent place à la réalité de la Ligue Europa. Malgré ce revers, le club est reversé en phase de groupes de la C3, où se trouvent déjà le Toulouse FC, le Stade Rennais, mais aussi Liverpool, West Ham et l'AS Rome. Le tirage au sort des poules est prévu le 1er septembre, le premier match se tiendra le 21 septembre.