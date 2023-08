OM-Panathinaïkos: la sortie de Stéphane Tapie, qui égratigne Longoria après l'élimination

Le fils de l'ancien président de l'OM s'en est pris à Pablo Longoria, coupable selon lui de ne pas avoir su mettre la pression aux arbitres en marge du match retour face au Panathinaïkos, miraculeusement qualifié pour les barrages de la Ligue des champions.

Stéphane Tapie, le fils de Bernard Tapie (décédé le 3 octobre 2021), ancien président de l’OM, a provoqué un malaise sur Twitter en suggérant que l’actuel patron du club, Pablo Longoria, avait failli à ses obligations de président dans le cadre de la rencontre de Coupe d’Europe face au Panathinaïkos.

Les Marseillais ont subi une terrible déconvenue au Vélodrome mardi soir avec une élimination dès le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Défaits 1-0 au match aller, les joueurs de Marcelino menaient pourtant 2-0 à la pause et semblaient avoir leur qualification en poche, mais une succession de décisions arbitrales contestables ont plombé tous leurs espoirs.

"Que dire : Les joueurs ont fait le taff mais Longoria non, a suggéré Stéphane Tapie sur Twitter. Quand tu te fais casser le c** au match aller par l’arbitre tu fais en sorte que ça n’arrive pas au match retour. Président de l’OM, ce n’est pas QUE recruter et vendre des joueurs."

"Dès les phases de qualif', t’es obligé de mettre en garde tellement les arbitres ne te respectent pas"

Qu’aurait dû faire Pablo Longoria, selon Stéphane Tapie? Monter au créneau après le match aller, et dénoncer le laxisme de Istvan Kovacs? "Dès les phases de qualif', t’es obligé de mettre en garde tellement les arbitres ne te respectent pas", s'est-il contenté d’ajouter sur le réseau social.

"Tu penses qu’il aurait dû essayer d’acheter les arbitres", l'ont alors interrogé plusieurs internautes. L'ancien président de l'OM Bernard Tapie a été condamné plusieurs fois dans le cadre des fonctions qu'il exerçait à la tête du club phocéen, et notamment à de la prison ferme en 1995 pour "complicité de corruption" dans l’affaire VA-OM, l’une des affaires les plus retentissantes du football français. Jusqu'à la fin de sa vie, Bernard Tapie a fait face à des allégations de corruption. Accusé d'avoir corrompu des arbitres, drogué des adversaires et acheté des matches, Bernard Tapie a toujours démenti.

Farouche supporter de l'OM, son fils, Stéphane s'est déjà attaqué de façon virulente à un président du club, Vincent Labrune. Il a été condamné en octobre 2013 à 7.000 euros d'amende et 10.000 euros dommages et intérêts pour diffamation et injures publiques.

"Il est au chaud dans sa loge en train de boire du champagne quand d'autres se caillent sous la pluie. Même un concierge ferait mieux que lui, s'était-il emporté. C'est une honte, ce mec, c'est une honte. (...) Il prend combien pour être président de l'OM? (...) Ce n'est pas un président, c'est une tafiole ce mec", s'était notamment emporté Stéphane Tapie. Dans sa colère, Stéphane Tapie avait même divulgué le numéro de Vincent Labrune à l'antenne, sur France Bleu Provence, où il officiait alors comme chroniqueur, à l'issue d'un choc entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais.