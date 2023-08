OM-Panathinaïkos: remplacer le gardien avant les tirs au but, bonne ou mauvaise idée?

Invité de Rothen s'enflamme sur RMC ce mercredi, Christophe Lollichon est revenu sur la séance de tirs au but qui a éliminé l'OM ce mardi soir face au Panathinaïkos, lors du troisième tour préliminaire de Ligue des champions. L'ancien entraîneur des gardiens de Chelsea n'est "pas friand" du coup tactique réalisé par Marcelino qui a remplacé Pau Lopez par Ruben Blanco pour l'exercice.

Marcelino a tenté un coup tactique avec Ruben Blanco. Si l'Espagnol n'est pas un expert des penalties, il a malgré tout remplacé son compatriote Pau Lopez pour la séance de tirs au but mardi soir au Vélodrome, lors du match retour du troisième tour préliminaire de Ligue des champions entre l'OM et le Panathinaïkos. Le choix n'a pas été payant avec une élimination du club phocéen (2-1, 3-5 aux tirs au but).

Invité de Rothen s'enflamme sur RMC ce mercredi, Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, s'est montré plutôt réservé quant à l'apport d'un tel choix tactique: "Cela va dépendre de plein de choses, ça peut être une option mais elle me paraît dangereuse. Si votre gardien a été un peu fébrile dans le match et que le deuxième est en capacité d'arrêter des penalties, pourquoi pas."

"Je ne suis pas très friand"

Au final, Ruben Blanco n'a arrêté aucune des cinq tentatives du club grec. "Pau Lopez n'a pas démérité pendant le match. Blanco, sur les cinq penalties, si je compte celui qui est tiré dans l'axe et où il part sur le côté droit, il n'y a qu'un seul penalty où il part complètement à l'opposé. Est-ce que cela nous permet de dire que les penalties ont été travaillés auparavant parce qu'il part trois fois du bon côté? Pour van Gaal, ça avait été une bonne idée quand il avait mis Krul à la place du gardien titulaire (lors de la Coupe du monde 2014, ndlr), mais je ne suis pas très friand de ça."

De son côté, Marcelino a assumé son choix après la partie: "Je ne regrette pas le changement de gardien avant les tirs au but, c’est une discussion qu’on avait prise avec tout le staff et que j’assume", a-t-il expliqué en conférence de presse. Le technicien espagnol estime que son équipe n'a pas "eu de chance". À l'issue du match aller, il confiait sa détermination à l'idée de se qualifier au terme des 90 minutes, sans avoir à travailler les tirs au but.

Pour Lollichon, qui a quitté Chelsea en 2022, les gardiens doivent eux travailler les penalties avec la vidéo afin de "détecter quelque chose" avec le soutien du staff. "Cela suppose du temps et de mettre en place un processus d'analyse, sans avoir la garantie du résultat, a rappelé l'homme de 60 ans. Chacun fait ce qu'il lui plaît. Les penalties, ça peut vous faire gagner ou perdre et au moment où ça arrive, on est quand même un peu réconforté d'avoir un peu des analyses et qu'on peut donner plus de confiance au gardien. Encore faut-il en avoir un qui accepte car certains font confiance à l'instinct."