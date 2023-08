OM-Panathinaïkos: "Il faut qu’on reste tous ensemble", le message mobilisateur de Rongier

Après l’élimination de l’OM par le Panathinaïkos au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, Valentin Rongier a tenu un discours positif, malgré la déception et le scénario cruel qui a envoyé les Marseillais en Ligue Europa.

Une chape de plomb a enveloppé le Vélodrome, mardi soir, après l’élimination de l’OM par le Panathinaïkos au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Battus en Grèce la semaine passée (1-0), les Marseillais l’ont emporté 2-1 lors du temps réglementaire de ce match retour, avant de s’incliner aux tirs au but (5 tab à 4). Une énorme désillusion qui envoie les joueurs de Marcelino en Ligue Europa.

"On est tous très déçus, je pense notamment aux supporters, a réagi Valentin Rongier après la rencontre. On sait que tout le monde avait envie de cette qualification. Il va falloir qu’on se relève de ça, parce qu’on n’a pas le choix. Il y a des matchs qui arrivent très rapidement. Il y a une très belle compétition qui est l’Europa League, même si ce n’était pas l’objectif. On a tout donné sur le terrain et je pense qu’avec cette mentalité-là, on aura beaucoup de bonnes surprises cette saison."

"Il faut qu’on essaie d’être positifs"

Malgré la frustration, le milieu de terrain de 28 ans a lancé un message mobilisateur à ses partenaires. "Il faut qu’on essaie d’être positifs et surtout qu’on reste tous ensemble, comme on l’a été sur le terrain, a déclaré l’ancien Nantais. Si on ne passe pas, c’est que sur les deux matchs, on ne mérite pas. Mais sur ce match retour, si on joue la qualif' dix fois, je pense qu’on passe neuf fois."

"On a largement dominé ce match, on a montré notre supériorité, mais ça n’a pas été suffisant, a-t-il poursuivi. Il faut qu’on continue à travailler. Je ne cherche pas d’excuse mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau coach, et on a vu une différence entre ce match et ceux des semaines passées. Il faut qu’on aille dans ce sens".