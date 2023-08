OM-Panathinaïkos: une qualification "irrationnelle" pour les Grecs

Malmené puis miraculé, le Panathinaïkos savoure sa qualification pour les barrages de la Ligue des champions aux dépens de Marseille (2-1, 3 t.a.b. 5) à l’issue d’un troisième tour de qualification retour renversant, mardi.

Le Panathinaïkos est revenu de nulle part, mardi au Vélodrome. Mené 2-0 et virtuellement éliminé au cœur du temps additionnel, le club grec a arraché une prolongation inespérée grâce à un penalty transformé par Fotis Ioannidis (90e+9), six jours après sa victoire à l’aller (1-0). Le Pana a finalement arraché sa qualification aux tirs au but (2-1, 3 t.a.b. 5) après avoir passé la majeure partie du match à subir les assauts adverses, tout en bénéficiant de plusieurs coups du sort favorable. Autant d’évènements qui empêchent l’entraîneur, Ivan Jovanovic, de faire une analyse poussée de ce scénario.

"Après un match pareil, il ne faut pas trop analyser"

"Il est trop tôt pour comprendre ce qui vient de se passer, a déclaré le Serbe en conférence de presse. On a juste fait notre devoir et nous avons été récompensés. C'était un match plein de tension, avec beaucoup d'émotions. C'est une très belle soirée pour nous. Il y a des moments spéciaux dans une carrière et cette soirée en fait partie. Eliminer l'OM dans ce stade, avec une ambiance fantastique, 65.000 supporters, c'est une expérience capitale pour nous. Ça nous aidera beaucoup pour mieux appréhender la Ligue des champions, si on arrive à passer les barrages. On gagne le respect des autres en se qualifiant dans ce genre d’ambiance. Le rythme et l'ambiance m'ont impressionné. L'OM est une excellente équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes."

Les Grecs ont survécu par miracle à l’intensité marseillaises qui les a poussés au bord de l’asphyxie. "Le fait de prendre le deuxième but avant la mi-temps nous a aidés, explique-t-il. On a été obligé d'être plus agressifs pour aller marquer le but. En prolongation, on a encore beaucoup souffert, mais on a fait preuve de beaucoup de courage. Après un match pareil, il ne faut pas trop analyser. Il y a une trop grande part d'irrationnel."

Jovanovic confie avoir été impressionnée par la prestation de l’OM mais savoure ce qu’il juge être un authentique exploit. "On a su trouver les solutions pour contrer Marseille, conclut-il. Ils étaient les favoris de cette double confrontation."