OM: Tavares explique pourquoi il n’a "plus du tout de respect" pour Amorim, le coach du Sporting

Lors du match aller entre l’OM et le Sporting Portugal (4-1), le banc portugais s’en est pris verbalement à Nuno Tavares. Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille du match retour entre les deux équipes (mercredi à 21h sur RMC Sport 1), le latéral phocéen n’a pas mâché ses mots envers Ruben Amorim, le coach lisboète.

Nuno Tavares n’a pas digéré l’épisode. La semaine passée, après la victoire de l’OM face au Sporting Portugal en Ligue des Champions (4-1), certains membres de l’équipe portugaise n’ont pas su gérer leur frustration. Une partie du staff dont l’entraîneur du Sporting, Ruben Amorim, s’est adressée de manière agressive au latéral portugais de l’OM, avec des insultes en prime.

Amorim a bien essayé de calmer le jeu lors d’une conférence de presse en marge d’un match de Liga portugaise cette semaine en affirmant qu’il ne s’était rien passé d’exceptionnel. Mais le Marseillais ne décolère pas: "Il dit qu’il ne s’est rien passé, mais il sait très bien ce qu’il a dit. Si j’avais du respect pour cet entraîneur, je n’en ai plus du tout. Mais il faut avancer et il y aura un autre match. Comme il dit, c’est passé", a lâché Nuno Tavares en conférence de presse ce mardi.

"Je ne suis pas venu à Lisbonne pour me faire des amis"

Mercredi soir, Tavares ne craint pas un possible accueil hostile de la part des Lions du Sporting, dont il a porté les couleurs pendant trois ans au cours de sa formation. "C’est le cadet de mes soucis. Je ne suis pas venu à Lisbonne pour me faire des amis. Je suis venu pour jouer et prendre les trois points."