OM-Tottenham: le coup de tête imparable de Mbemba qui permet à Marseille de rêver de la qualification

Chancel Mbemba a ouvert le score dans le temps additionnel de la première période pour l'OM face à Tottenham, mardi soir en Ligue des champions.

Un coup de casque syonynme de qualification ? De la tête, dans le temps additionnel de la première période (45e+2), Chancel Mbemba a ouvert le score pour l'Olympique de Marseille face à Tottenham, mardi soir dans le cadre de la 6e et dernière journée de la Ligue des champions (en direct sur RMC Sport 1).

Totalement démarqué, Chancel Mbemba a fait la différence au second poteau après un centre de Jordan Veretout sur un corner joué à la rémoise. Le but a fait exulter le Vélodrome, déjà bouillant sur l'ensemble de la première période (et avant le coup d'envoi).

Comme le rapporte Opta, Chancel Mbemba a été impliqué sur trois des cinq derniers buts de l'OM en Ligue des champions. Le défenseur congolais s'est illustré avec deux buts et une "assist".

Ce but a permis à l'OM de passer provisoirement à la deuxième place du groupe D, derrière le Sporting CP qui menait 1-0 face à l'Eintracht Francfort au même moment.