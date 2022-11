EN DIRECT - OM-Tottenham: combien la qualification pour les 8es rapporterait aux Marseillais

Pourquoi les Marseillais doivent y croire

Equipe supposément la plus forte du groupe D, force est de constater qu'à l'aube de cette dernière journée de phase de poules, Tottenham n'a pas vraiment assumé son statut. Battus (2-0) puis tenus en échec sur leur pelouse (1-1) contre le Sporting Portugal, les joueurs d'Antonio Conte ont laissé échapper des points. Contre un OM réduit à 10 en début de seconde période, lors du premier affrontement entre les deux équipes en septembre (2-0), les Londoniens avaient mis du temps à trouver la faille et avaient manqué de réussite (18 tirs, deux cadrés).

Depuis le début de la C1, ils ont même inscrit un but de moins que les Olympiens (six contre sept) et possèdent la même différence de buts (+1) que Marseille. Un argument de plus qui montre que les débats s'annoncent serrés. Et lorsqu'on élargit aux performances des Spurs en Premier League, il y a de quoi être optimiste du côté de l'OM.

