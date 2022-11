OM-Tottenham: Mbemba explique que les joueurs "ne savaient pas" pour la 3e place avant le dernier but

Chancel Mbemba et les autres joueurs de l'OM n'étaient manifestement pas au courant qu'un nul face à Tottenham (défaite 2-1) leur permettait d'être reversés en Ligue Europa et de ne pas terminer à la dernière place du groupe D de la Ligue des champions.

Les Marseillais ne savaient pas qu'ils pouvaient disputer la Ligue Europa en conservant le score à 1-1. C'est ce qu'ont reconnu Chancel Mbemba et Mattéo Guendouzi après la cruelle défaite 2-1 de l'OM contre Tottenham avec un but encaissé à la dernière minute, mardi soir pour la dernière journée de la Ligue des champions.

"Sur le terrain, on ne savait pas. Mais sur le banc, les gens savaient, a confié Chancel Mbemba au micro de RMC Sport. C'est un manque de communication. Nous, on a la rage de pousser jusqu'à la fin. Mais on ne savait pas. C'est une erreur", a ajouté le défenseur congolais, la mine fataliste.

Tudor: "Ils n'ont pas entendu"

Igor Tudor a pourtant tenté de leur faire comprendre qu'il ne fallait pas oublier de défendre en voulant marquer pour arracher la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. L'entraîneur croate a fait savoir qu'il a essayé, non pas de communiquer le classement en direct à ses joueurs, mais de leur transmettre les consignes adéquates.

"Ils n'ont pas entendu, parce qu'il y avait tellement de bruit, a-t-il expliqué au micro de RMC Sport. Je leur disais de rester en place, de ne pas repartir, mais ils n'ont pas entendu. Il y avait de la confusion dans la dernière minute. (...) Il n'était pas question de résultats, mais de leur dire de rester en place, de ne pas tous monter".