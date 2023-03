"On ne s'est pas calculé", Upamecano raconte son duel avec Mbappé lors de Bayern-PSG

Avant d’être réunis en équipe de France et de défier l’Irlande ce lundi soir (20h45) à l’Aviva Stadium, Kylian Mbappé et Dayot Upamecano se sont affrontés lors du huitième de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern. Sorti vainqueur de cette double confrontation, le défenseur bavarois est revenu sur son duel avec la star parisienne.

Dayot Umpamecano et Kylian Mbappé ne se quittent plus. Entre la Coupe du monde 2022 au Qatar et le début des qualifications pour l’Euro 2024, les deux internationaux français se sont croisés avec leur club respectif en huitième de finale de Ligue des champions. A l’aller au Parc des Princes (0-1), l’attaquant du PSG, de retour de blessure, n’a joué qu’une grosse demi-heure. Le temps de bousculer la défense du Bayern et même de marquer mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu de Nuno Mendes. Au retour à l'Allianz Arena (2-0), à l’image de son équipe, il n’a quasiment pas existé, muselé comme un chef par Dayot Upamecano.

"Deux inconnus"

Interrogé ce lundi dans les colonnes du Figaro, le défenseur français aux 13 sélections est brièvement revenu sur son duel avec celui qui est né en 1998, 54 jours après lui : "Pendant le match on ne s'est pas calculé un seul instant, comme si on ne se connaissait pas. Deux inconnus."

"Affronter Kylian ou Haaland ne m'empêche pas de dormir"

Après avoir écarté Mbappé de son chemin, Dayot Upamecano tentera de neutraliser une autre machine à marquer. En quart de finale, c’est Erling Haaland et Manchester City qui se présenteront sur son chemin. Là encore, l’ancien de Leipzig n’en fait pas une montagne et aborde le choc avec sérénité : "Affronter Kylian ou Haaland ne m'empêche pas de dormir, j'adore ces rendez-vous et je joue au foot pour me frotter aux meilleurs, il n'y a que comme ça que tu progresses", conclut le défenseur français.