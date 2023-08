Panathinaïkos-OM: l’arbitrage a agacé les Marseillais, qui misent sur "des conditions de jeu différentes" au retour

Logiquement battu sur la pelouse du Panathinaïkos (1-0), l'OM s'est mis en difficulté avant la manche retour du troisième tour préliminaire de Ligue des champions, mardi. Le club et les dirigeants olympiens ont bien du mal à digérer l'arbitrage d'István Kovács, et espèrent que les conditions de jeu seront "différentes" au Vélodrome.

Marcelino n’est pas du genre à alimenter les polémiques, surtout dès son premier match officiel. Pourtant, après cette performance insuffisante de l'OM, qu’il a reconnue sans se cacher après le match face au Panathinaïkos (1-0) mercredi soir ("Une équipe en-dessous du niveau espéré", notamment en attaque selon le coach espagnol), l’entraîneur olympien avait du mal à digérer l’arbitrage d’István Kovács.

"Dans notre stade, avec le soutien de nos supporters, et dans des conditions de jeu différentes, on a l’espoir de gagner au match retour et de se qualifier", a lâché le coach olympien. Au-delà d’une pelouse détrempée car énormément arrosée avant le match, ce qui a surpris les Marseillais, Marcelino se réfère plus poliment aux décisions de l’arbitre roumain.

Même sentiment du côté d'Azzedine Ounahi, qui résume la pensée du vestiaire après le match: "Il y a des fautes du Panathinaïkos qu’il ne siffle pas… Et dès que l’on touche l’adversaire, il siffle direct!"

Le sentiment que rien n’allait être épargné aux Marseillais

Le staff et les dirigeants olympiens auront très mal vécu cet arbitrage, et notamment le premier carton jaune adressé à Geoffrey Kondogbia dès la première minute de jeu. Là où beaucoup d’arbitres n’auraient pas sorti d’avertissement si tôt dans le match pour ce genre de faute. Cette décision a été interprétée comme un signe que M. Kovacs n’allait rien épargner aux Marseillais.

La suite du match a confirmé ce pressentiment avec quelques cartons jaunes sévères pour les Olympiens (Ndiaye, Balerdi) et une tendance à ne pas siffler certaines fautes grecques, comme cette grosse charge sur Ounahi en première période (37e). Si l’OM "ne veut pas se chercher d’excuses" malgré une équipe encore en construction, comme l’a martelé Pau Lopez, l’agacement côté olympien ne retombait pas ce jeudi matin.

Le passif de Kovács

D’ailleurs, István Kovács n’a pas une très bonne réputation, et pas seulement en Roumanie. Lors du match Séville-Lille en novembre 2021, les Nordistes avaient pesté contre sa prestation et ses décisions. L’UEFA l’avait d’ailleurs dans le viseur ces derniers temps, depuis les deux cartons jaunes adressés à André-Frank Zambo Anguissa en 16 minutes, lors d'un match de Ligue des champions entre Naples et l'AC Milan en avril dernier.

Sa prestation avait été largement critiquée par les Napolitains et l’instance européenne avait rétrogradé l’arbitre roumain dans leur hiérarchie. Le club marseillais a donc encore plus de mal à digérer le fait qu’il ait été désigné pour un match d’une telle importance, qualificatif pour la Ligue des champions.