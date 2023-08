Panathinaïkos-OM: Marcelino regrette le niveau de son attaque

Marcelino, entraîneur de l’OM, ne panique pas après la défaite face au Panathinaïkos (1-0) mercredi au 3e tour de qualification aller de la Ligue des champions. Mais il regrette une équipe en-dessous du niveau espéré, notamment en attaque.

Marcelino avait prévenu: il redoutait ce match programmé aussi tôt dans la saison. Les craintes de l’entraîneur marseillais se sont justifiées avec une défaite (1-0) sur le terrain du Panathinaïkos lors du 3e tour aller de qualification en Ligue des champions. A l’issue de la rencontre, il a reconnu que son équipe avait sous-performé face à un adversaire bien plus pressant et entreprenant. L’Espagnol a notamment ciblé son animation offensive.

"Nous avons eu un niveau plus bas qu’espéré, surtout sur l'aspect offensif, a-t-il déclaré. Nous sommes une équipe en construction, ce n’est pas une excuse mais c’est la réalité. Nous sommes venus ici pour gagner. On se concentre maintenait sur mardi prochain au Vélodrome où on doit gagner avec deux buts d’écart grâce à l’aide de nos supporters."

L’ancien technicien de Valence veut tourner la page et croit toujours aux chances de son équipe d’accéder au tour suivant. "Ce soir n’était pas une bonne soirée, a-t-il ajouté. On doit travailler pour être prêt mardi prochain. Ça va être une finale avant l’heure car si on ne gagne pas avec deux buts d’écart, on ne pourra pas jouer en Ligue des Champions. On sait de quoi on est capables. On savait que ce serait difficile. On a l'optimisme et l'ambition de gagner et passer."

Nommé cet été sur le banc marseillais après le départ d'Igor Tudo, Marcelino avait décidé d'aligner une attaque composée de Pierre-Emerick Aubameyang soutenu pat Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Azzedine Ounahi. Un quatuor qui n'a jamais réussi à s'articuler. Réduit à dix après l’expulsion de Geoffrey Kondogbia, l’OM s’est incliné sur un but du Brésilien Bernard (85e) en fin de match. Le retour aura lieu dans la cité phocéenne, mardi prochain (21h).