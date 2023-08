Panathinaïkos-OM: "Des fautes qu'il ne siffle pas", Ounahi n'a pas digéré l'arbitrage

Azzedine Ounahi a regretté certaines décisions arbitrales lors du match perdu mercredi par l'Olympique de Marseille contre le Panathinaïkos (1-0) au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Moins prêt physiquement que le Panathinaïkos, l'OM a craqué et s'est incliné en Grèce (1-0) lors du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Après avoir longtemps été malmenés, les Phocéens ont encaissé un but dans les dernières minutes à dix contre onze suite à l'expulsion de Geoffrey Kondogbia. Le milieu marseillais a reçu un second carton jaune logique mais le premier dès l'entame de match risque de faire parler chez les supporters et même chez les joueurs de Marcelino comme Azzedine Ounahi.

"Déjà je trouve que l’arbitre…On a regardé le match et il y a des fautes qu’il ne siffle pas. Et dès que l’on touche l’adversaire il siffle direct, a regretté le milieu marocain après la défaite à Athènes. Maintenant il faut oublier ce match-là et se mettre au travail pour le prochain match."

>> Panathinaïkos-OM (1-0)

"A nous de travailler et de trouver les liens"

Arbitre côté au niveau européen, il a récemment arbitré la finale de Conference League entre West Ham et la Fiorentina, Istvan Kovacs ne laissera donc pas forcément un excellent souvenir aux Marseillais. Coupables d'un excès d'engagement à ses yeux, Iliman Ndiaye et Leonardo Balerdi ont aussi écopé d'avertissements assez rapide pendant ce match aller face au 'Pana'. Mais au-delà des questions arbitrales qui feront toujours réagir, l'OM a déçu et évoluer en-dessous du niveau attendu.

"C’est toujours difficile de jouer à dix contre onze à l’extérieur. Maintenant il faut oublier ce match-là et travailler pour le match retour, a encore estimé Azzedine Ounahi . […] On sait très bien que l’on a un nouveau groupe, que c’est un nouveau système donc c’est à nous de travailler et de trouver les liens entre nous."

Et l'ancien joueur d'Angers de conclure: "Je pense que c’est avec le travail que cela va le faire. Il nous reste le match retour. Donc c’est à nous de montre que l’on est forts et qu’on va le faire au match retour." Avant de retrouver le Panathinaïkos, mardi prochain, au Vélodrome en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille recevra Reims samedi lors de la première journée de Ligue 1. L'occasion de corriger le tir.